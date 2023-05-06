Fatih Erbakan: 2023’te meclise 2028’de iktidara yürüyeceğiz

Cumhur İttifakı ortaklarından Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Kocaeli mitingini gerçekleştirdi. İzmit'te kapanan bir AVM arazisinde yapılan miting saat 17.00'da başladı. Milletvekili adaylarının ardından kürsüye çıkan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan "Mücahit Erbakan" sloganları ile kürsüye çıktı.Milli Görüş'ün kalelerinden Kocaeli'de olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Fatih Erbakan, "Mitingimiz hayırlı olsun. Gazamız mübarek olsun inşallah. Bundan yıllar önce Milli Görüş çınarımızın ifade ettiği gibi. Partilerimizi kapattılar ama kalplerimizi kapatamadılar dedi. Şimdi Kocaeli'de bu manzarayı görüyoruz. Sadece eleştiren değil, çözümü ortaya koyan, milli kaynak partilerini ortaya kuran partimiz meclis dışında dahi hayra vesile oldu. Partimizi milletimizin teveccühüne mazhar oldu. Seçimlerin anahtar partisi olduk. Üzerimizde ki sorumluluğun bir gereği olarka devletimiz için, milletimiz için, aile müessesemizin korunması için 7'Lİ masaya dur demenin bilincinde olduk ve Cumhur İttifakına katıldık" ifadelerini kullandı.Neden bu kararı verdiklerini açıklayan Erbakan, "Çünkü 7'li masanın söylemleri ortadadır. Ayasofya'yı yeniden müze yapacağız diyenler,LGBT'ye özgürlük vereceğiz diyenler, LGBT Türk aile yapısına zarar vermez diyenler. Okul öncesi çocuklarına kuran öğretmek çağdışılık diyenler. İslam'a sancaktarlık yapan ecdadın torununun karşısına geçip bu sözleri söyleyebiliyorlar. 70 sene kominizim etkisinde olan Rusya bile LGBT ile mücadele ediyor. 28 Şubat sürecinde başörtülü kardeşlerimizin başörtüsünü çekiyordunuz. Başörtüsüne gelince kişisel tercih yok ama LGBT'ye gelince insan hakkı diyorlar. 70 seneden beri bu CHP'nin zihniyetinde değişim yok. Merhum hocamız CHP'nin döktüğü su ile abdest olmaz diyordu" şeklinde konuştu.Konuşmasının devamında CHP'ye yüklenmeye devam eden Erbakan, "Bir tane milletvekili adayı çıkmış diyor ki camilerde okunan sabah namazı insanları rahatsız ediyor. Allah muhafaza etsin. Sadece bunlar da değil. CHP'nin genel başkan yardımcısı HDP'nin tutum belgesini kabul ettik diyor. Bu Türk ve Kürt'ü ayıran bir şeydir. Türk ve Kürt'ü ayırırsak ortada ne Kürt kalır ne de Türk. 7'li masa diyor ki diğer yandan da ekonomi çöktü. Yoksulluk var. İyi bunları sen söylüyorsun da bunu çözecek sen misin? CHP demek bereketsizlik demektir. Ekonomiyi çözmeniz mümkün değil. 300 milyar dolar Londra'dan borç getireceğim diyor. Eski ekonomiden sorumlu bakan 7'li masanın ortağı diyor ki borç ve kredi ile bu işi yürüteceğim diyor. Ben daha hızlı daha düşük faizle borç alacağım diyor. Bunlar mı ekonomiyi düzeltecek?" diye sordu.İBB üzerinden CHP'ye yüklenmeye devam eden Erbakan, "Ekonomiyi düzeltecek olsa önce kendi belediyelerinden başlardı. Dünyanın en yüksek faizi ile dolar borçlanıyor. Bunun faizini de İstanbul halkından çıkarıyor. Ulaşımı ücretsiz yapacağım diyordu şimdi yüzde 200'de fazla zam yaptı. Bu ittifak milli görüşü 14 Mayıs'ta meclise taşıyacaktır. Aynen 91 yılında merhum hocamızın yaptığı ittifak gibi. Omuz omuza şiarı ile yola çıktık. Biz de bu ittifak sayesinde milli görüşü taşıyacağız. İnşallah bu seçimlerde azizi milletimiz Cumhurbaşkanına destek verecek, milletvekilliğinde ise hilal başağa mühürü vuracak.Kocaeli'de milli görüşün neden mecliste olması gerektiğini çok iyi anlatmalıyız. Mecliste Türkiye'nin maddi ve manevi kalkınması için mücadele edeceğiz. Elde edilecek kaynaklar dar gelirliye aktarılacak. Refah Projelerini hayata geçirmek için çalışacağız. Medyanın yaptığı yayınların aile yapımıza uygun hale getirilmesi için mücadele edeceğiz. Aileyi korumak için batıdan ithal, yuva yıkan, kadını koruyacağım diye babayı perişan eden düzenlemeleri ıslah edeceğiz. Aile yapımıza uygun yasa getireceğiz. Maddi kalkınma ile beraber manevi kalkınmayı da gerçekleştireceğiz. Maddi ve manevi kalkınmanın öncüsü olacak. Dayısı olanın değil hakkı olanın hizmet makamına geldiği bir düzen inşa edeceğiz.14 Mayıs son derece kritik bir seçim. Milletimiz sandığa gittiğinde Erbakan hocamızı hatırlayacak, milli görüşün yaptıklarını hatırlayacak. Biz, meclis dışında bile büyük hayırlara vesile olduk. EYT'li kardeşlerimizin kısmen de olsa hakkını alma noktasında, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması noktasında, LGBT konusunda duyarlı olunması ve mücadele edilmesi noktasında ve daha pek çok noktasında partimiz şerre engel, hayırlara vesile oldu. 2023'te meclise 2028'de iktidara yürüyeceğiz. Mecliste göstereceğimiz performans iktidarın kapısını açacak. Müjdeler olsun Yeniden Refah'ın vakti geldi" ifadelerini kullandı