MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 14 Mayıs Türkiye için bir dönüm noktasıdır

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli '14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende Açık Hava Toplantılar' devam ediyor. Bu kapsamda bugün ilk durak Çorum. MHP lideri Bahçeli Çorum' Abide Meydan'ında vatandaşlarla buluştu.Çorumlu kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. 9 gün sonra yapılacak seçimlerin demokrasimizin geleceğine hayırlı ve kalıcı sonuçlar getirmesini niyaz ediyorum. Demokratik bir yarışın gerçekleşmesini diliyor, seçime katılacak partilere başarılar diliyorum.Çorum'da eyyamcılık yoktur, yalana tevasül edenin haysiyetinden söz edilemez. Çorum'un hükümran bir mazisi vardır. Şimdi yeni bir gelecek önümüzdedir. 14 Mayıs bir dönüm noktasıdır. Lider ülke Türkiye'nin meşalesi yıkılmıştır. Geleceğin gücü Türkiye'dir.Cumhuriyetin 100. yıl dönümü ufukta görülmüştür. 14 Mayıs seçimlerini cumhurun zaferi ile pekiştirmek lazım. Milli birlik ve kardeşlikle beraber yaşarız. Engelleri zorlukları hep birlikte aşarız. Aziz milletim sıra sende.İstihdamı, yatırımı geliştirmek için aziz milletim sıra sende. Söz sizin, karar sizin, bayrak sizin millet sizsiniz. Geleceğinizi karartmak isteyenler var.Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin önünü kesmek için çırpınıyor. Terörist Demirtaş, Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim diyor. Kim kiminle yürür bakın siz. Biz halkımıza ne diyorsa bakıyoruz. Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK ile yol yürüyor.Kılıçdaroğlu'nun Ağrı ve Van mitingleri bölücülüğün meydan okumasına sahne oldu.Türklüğü anayasadan çıkaracağız demedi mi? Kılıçdaroğlu sessiz kaldı. Türklüğün anayasadan çıkarılması demek, kefendir. Türk milletini hiçbir alçak sökemez, buna güç yetiremez.The Economist terör koridorunun açılacağını, Türk dış politikasının tamamen değişeceğini iddia etmiş. 7 düvel 14 Mayıs'ı bekliyor. Haçlı bakiyeleri son kozlarını oynuyor. Paravan Kılıçdaroğlu'nun arkasında duruyorlar. 14 Mayıs için mual hayal kuruyorlar. Etnik ve mezhep bölünmesine düşmüş Türkiye için ayin yapıyorlar, hevesleri boşunadır. Teröristin hükmü Türkiye'den geçmez.