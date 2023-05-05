Ekrem İmamoğlu yıllık izne ayrıldı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kaldı. Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü sandık başına gidecek.Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken, Millet İttifakı'nın adayı da Kemal Kılıçdaroğlu oldu.Kılıçdaroğlu adaylığını açıkladıktan sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile mitingler yapmaya başladı.Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından da gideceği yerleri video çekerek duyuruyor.İstanbul dışında yaptığı mitinglerle bazı çevrelerin tepkisini alan İmamoğlu'nun şimdi ise yıllık izne ayrıldığı ortaya çıktı.Twitter üzerimden paylaşılan bir belgede, Ekrem İmamoğlu'nun yıllık izne ayrıldığı görüldü.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğünce İstanbul Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğü'ne yapılan bildirimde, 1-14 Mayıs tarihlerinde İmamoğlu'nun izinde olacağı belirtildi.Ekrem İmamoğlu tarafından hazırlanan 28.04.2023 tarih, E-96514166-646-2023.691944 sayılı belgede şu ifadeler yer aldı:“01.05.2023 – 14.05.2023 tarihleri arasında 14 (on dört) gün yıllık izinde olacağımdan, bu süre zarfında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Vekaleti görevi, Meclis üyesi Sayın Ülkü SAKALAR tarafından yürütülecektir. Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.”İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mitinglere katılmak için sık sık şehir dışına çıkıyor. İstanbul'da yer almayan İmamoğlu'na ise tepki büyük.Otobüs, travmay ve metroların sık sık bozulmasından dolayı vatandaşlar, isyan ediyor.Yollarda kalan otobüslere isyan eden vatandaşlar, İmamoğlu'nun görevini yerine getirmediğini düşünüyor ve dile getiriyor.Geçtiğimiz günlerde de T1 Kabataş - Bağcılar tramvayında arıza yaşandı. Yağmurlu havada işe gitmek için bekleyen vatandaşların o halleri de cep telefonu kamerasına yansıdı.T1 Kabataş - Bağcılar tramvayında yaşanan arıza sonrası İETT hattına yönlendirilen yolcular, seferlerin azlığı nedeniyle isyan etti.İsyan eden yolculardan bazıları, 'Koyun gibi bekleyin burada' , 'Daha İstanbul'u yönetemiyorlar' tarzında söylemlerde bulundu.Aynı şekilde yürüyen merdiven ve metrolarda yer alan asansörlerin bozuk olması da vatandaşları isyan ettiriyor.Sabahları yaşanan yoğunluk, çekilen görüntülere yansıyor.