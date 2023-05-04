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Paravan Şebekesi’nin iki milyonluk vurgunu… Operasyonla çökertildi

Paravan şirketler kurarak iki milyon liralık vurgun yapan şebeke, İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından operasyonla çökertildi.

Ekleme: 4.05.2023 - 09:47 Güncelleme: 4.05.2023 - 09:49 / Editör: Ozge Selin
Paravan Şebekesi’nin iki milyonluk vurgunu… Operasyonla çökertildi
İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ekonomik Suçlar Büro Amirliği Polisleri; 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetmek Veya Üye Olmak, Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarına karışan bir şebekeye operasyon düzenledi. İddialara göre şebeke üyeleri; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ünvanlı firmadan paravan şirketler kurarak 'Kurumsal Abonelik Sözleşmesi' adı altında 254 adet cep telefonu temin etti ve cep telefonlarını kargo şirketleri aracılığıyla teslim aldıktan sonra ödemeleri yapmadı. Paravan şirketler daha sonra yabancı uyruklu kişilerin üzerine devir edildi.

Şebeke üyelerinin müşteki Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. firmasını 2019-2020 yıllarının arasında yaklaşık iki milyon lira zarara uğrattıkları saptandı.

Operasyon yapılan dokuz kişilik şebekenin altı üyesi yakalandı. 1'i yurt dışına kaçtığı saptanan diğer üç şebeke üyesini yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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