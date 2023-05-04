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İsmail Demir: Havacılıkta tarih yazıyoruz

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "5'inci nesil bir savaş uçağı üretmeye girişmek, dışarıdan bakanların bize sürekli dudak bükerek baktıkları bir konuydu. Havacılıkta tarih yazıyoruz. Ben uçak mühendisiyim ve uçak mühendislerinin hayallerini gerçekleştirdiği bir dönemde yaşıyoruz diyorum. TB2'de dünyaya saldığımız namı biliyorsunuz" dedi

Ekleme: 4.05.2023 - 01:51 Güncelleme: 4.05.2023 - 01:53 / Editör: Ozge Selin
İsmail Demir: Havacılıkta tarih yazıyoruz
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde Onların Perspektifinden Türkiye Yüzyılı Programı düzenlendi. Teknoloji, bilim, siyaset, psikoloji, spor, kültür gibi alanlarda uzmanların katılımı ile gerçekleştirilen programa Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in yanı sıra Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ve öğrenciler katıldı. Burada konuşan Savunma Sanayi Başkanı Demir, '2023 yılına müjdelerle gireceğiz demiştik. TCG Anadolu Gemisi büyük ses getirdi. Aslında çok maksatlı bir uçak gemisiydi fakat biz Türk dokunuşu yapıp onu SİHA gemisine dönüştürdük' diye konuştu.

'UÇAK MÜHDENDİSLERİ HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRİYOR'

Türkiye olarak havacılıkta tarih yazıldığını söyleyen Demir, 'İspanyollar Anadolu Gemisini konsept olarak benimsemek gerektiğini söylediler. İmece uydumuzu uzaya fırlattık. Uzaya da adım atıyoruz. Yerli helikopterimizi yerli motorumuzla uçurduk. Bu da başka bir kilometre taşı. Havacılıkta tarih yazıyoruz. Ben uçak mühendisiyim ve uçak mühendislerinin hayallerini gerçekleştirdiği bir dönemde yaşıyoruz diyorum. TB2'de dünyaya saldığımız namı biliyorsunuz. Akıncı, ANKA ve Kızılelma akabinde de Hürjet, Kaan, Anka-3 ve Atak-2 dile kolay bu 4 platformu ağabeyleriniz, kardeşleriniz gece gündüz çalışarak ortaya çıkarttılar' diye konuştu.

İsmail Demir: Havacılıkta tarih yazıyoruz

'SAVUNMA SANAYİ, HAVACILIK VE UZAY OLMAZSA OLMAZ'

5'inci nesil savaş uçağı üreten 5'inci ülkenin Türkiye olduğunu ifade eden Demir, 'TEKNOFEST'e panayır dediler. Evet 5 ila 10 yaş arasına panayır, 10 ila 17 yaş arasına heves ortamı, ondan sonraki yaşlar içinde iş ve proje yapma yöntemi. Neye nasıl baktığınız çok önemli. 5'inci nesil bir savaş uçağı üretmeye girişmek, dışarıdan bakanların bize sürekli dudak bükerek baktıkları bir konu idi. Hürjet'in uçtuğunu gördünüz. Bunlar bir ülkeye kısa zamanda kazandırılabilecek şeyler değil. 5'inci nesil savaş uçağı yapan 5'inci ülke oluyoruz. Hürjet bir eğitim uçağı ama o model bir uçağı yapan 20 ülkeden bir tanesiyiz. Dünyada ilk 10 ekonomi içerisine girmek isteyen bir ülkenin, savunma sanayi ve havacılık ve uzay konuları olmazsa olmazıdır. Uçağımızı 5 yıl sonra şu tarihte uçuracağız dedik ve o tarihte uçtu. Diğer 3 projemize 2023 için tarih vermiştik ve hayata geçirdik. Bir de Atak-3 bonus olarak çıktı' ifadelerini kullandı.

İsmail Demir: Havacılıkta tarih yazıyoruz

DEMİR'DEN GENÇLERE GÜVEN MESAJI

Gençlere güvendiklerini söyleyen Savunma Sanayi Başkanı Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Rahmetli Erbakan hocamızın bu fikirleriyle alay ettiler. Bu ülkenin yapabilecekleriyle alay etmek, belirli kişilerin karakteri haline geldi. İnanmak yapmanın yarısıdır. Eğer bir şey insan yapısı ise biz onun daha iyisini yapabiliriz. Bu boş bir söylem değil, bu özgüvenin işareti. Şu ana kadar yapılan ürünleri gördüğümüzde de 'biz bunu yaparız' diyoruz. Hayallerimizi gerçekleştirmek için de var gücümüzle çalışacağız. Her biri birbirinden kabiliyetli 5 farklı insansız deniz aracımız var. İnsansız kara araçlarımız da harekatlarda kullanılmak üzere test ediliyor. Bu dönemde Türkiye'ye kritik hiçbir ürünün verilmediğini söyleyebilirim. Hatta verilenleri de istemediğimizi söylüyoruz. Çünkü yapabiliriz ve bunu da gençlerimize güvenerek söylüyoruz. Türkiye Yüzyılı inşasında siz gençlere sonsuz güveniyoruz.'
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