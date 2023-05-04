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Elon musk açıkladı! 105 kilometre uzunluğunda tünel ağı inşa edecek

Elon Musk'ın sahibi olduğu The Boring Company, ABD'nin Nevada eyaletinde yer alan Las Vegas kentine 105 kilometre uzunluğa ve 51 istasyona sahip tünel ağı inşa edeceğini açıkladı.

Ekleme: 4.05.2023 - 12:07 Güncelleme: 4.05.2023 - 12:21 / Editör: Ozge Selin
Elon musk açıkladı! 105 kilometre uzunluğunda tünel ağı inşa edecek
Elon Musk'ın sahibi olduğu The Boring Company, ABD'nin Nevada eyaletinde yer alan Las Vegas kentine yeni bir tünel inşa edecek.

105 kilometre uzunluğa ve 51 istasyona sahip olacak tünel ağı, kenti pek çok bölgeye bağlayacak. The Boring Company, (TBC) Vegas Loop adı verilen projeyi başlangıçta 46 kilometrelik bir tünel ve 51 istasyondan oluşan bir yer altı ulaşım sistemi olarak tasarlamıştı.

İstasyon sayısı artırılacak

Nevada Clark İlçesi'ndeki komisyon üyelerinin şirketin son projesini onaylamasının ardından istasyon sayısı artırılacak. Diğer taraftan, Vegas Loop şu anda Las Vegas Kongre Merkezi çevresinde yaklaşık 3 kilometre boyunca uzanıyor.

TBC ağı, Harry Reid Uluslararası Havaalanı, Allegiant Stadyumu, Las Vegas şehir merkezi ve hatta Los Angeles'a bağlayan daha fazla tünel kazmayı planlıyor.

Elon musk açıkladı! 105 kilometre uzunluğunda tünel ağı inşa edecek
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