Mustafa Destici: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifi gelirse değerlendiririz

Mevcut kabine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında son kez toplanacak.Ardından gözler kurulacak yeni kabine için Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak.Son günlerde ise kabine için birçok isim ön plana çıkmakta.Bu isimlerden birisi de Cumhurbaşkanı yardımcılığı için adı geçen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici.Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından geleneksel hale gelen Anadolu Sohbetleri Buluşmasına katıldı.Anadolu Sohbetleri Buluşmasında Mustafa Destici gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.Son günlerin en önemli gündem maddelerinden birisi olan Cumhurbaşkanı Yardımcılığı hakkında konuşan Destici şunları söyledi:Bizim ittifakımız hiçbir zaman pazarlık ittifakı olmamıştır. Bizim görev istememiz mevzu bahis olmamıştır. Bu konu Cumhurbaşkanımızın takdirlerindedir. Ancak hizmet etme noktasında bir imkan yakaladığımızda hizmet ederiz, teklif gelirse değerlendiririz.Mustafa Destici: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifi gelirse değerlendiririzCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici"Kolay kolay ayrılmayacaklardır ama eski kıvamında da olmayacak"Millet İttifakı dağılır mı sorusuna da cevap veren Destici şunları söyledi:Yerel seçimlere kadar sürdürme ihtimali güçlü. Yerel yönetim kadrolarından, finansından eksik kalmak istemeyeceklerdir, bu partiler bunları bitirmeyeceklerdir, yerel yönetimlere mahkumiyetleri var. Bunlardan kolay kolay ayrılmayacaklardır ama eski kıvamında da olmayacak.Milli ve manevi konularda kendi siyasi hayatları açısından Meclis2te destek olacaklarına inanıyorum.