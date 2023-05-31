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MEB ve Baykar'dan mesleki eğitimde iş birliği: Başarılı öğrencilere burs verilecek

İstanbul'da savunma, havacılık ve uzay alanında ilk olacak Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin (MTAL) açılışı için imza töreni düzenlendi. Burada konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bir müjde verdi. Özer, "İlk kez bu okulumuzda tüm öğrenciler, ki 50 öğrenci alacağız. Her bir öğrenci asgari ücret kadar burs alacak" dedi.

Ekleme: 31.05.2023 - 14:32 Güncelleme: 31.05.2023 - 14:37 / Editör: Ozge Selin
MEB ve Baykar'dan mesleki eğitimde iş birliği: Başarılı öğrencilere burs verilecek
Baykar'ın Arnavutköy'deki yerleşkesinde düzenlenen törende, Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kurulmasına yönelik protokolü Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Haluk Bayraktar imzaladı.

Programda konuşan Bakan Özer, mesleki eğitimde Türkiye'nin yaşadığı süreçlere dikkat çekti. Bakan Özer, 'Savunma sanayi hamlelerinin en itici gücü olan Baykar grubunun içerisinde bu büyümeyi sürdürülebilir kılmak için Baykar Milli Teknoloji Meslek Lisesi'nin kurulmasıyla ilgili çok önemli bir arefedeyiz' ifadelerini kullandı.

'Sektör temsilcileri gelin, mesleki eğitimi birlikte dizayn edelim'
Bakan Özer konuşmasında kat sayı uygulamasına değinerek, 'Bu uygulamanın amacı meslek lisesi mezunlarının yükseköğretime erişimini engellemekti. Aslında bu amaç, gizli bir amacı, örtük bir niyeti barındırıyordu. O örtük niyet, akademik olarak başarılı öğrencilerin mesleki eğitimden uzaklaşmasıydı. Dolayısıyla mesleki eğitimin çok dezavantajlı bir hale gelmesi. Mesleki eğitim dezavantajlı hale geldiği zaman 21'inci yüzyılın becerilerine sahip yetkinliklerine, donanımına sahip insan kaynağı yetiştirmede eğitim sistemi başarılı olamayacaktı. Bunu başarılı kılamadığınız zaman ne olacaktı, iş gücü piyasası nitelikli insan kaynağına erişimle ilgili ciddi sıkıntı yaşayacaktı. Bunların hepsi Türkiye'de gerçekleşti. Bizim yaptığımız şey şuydu. 40'lı yıllarda, 50'li yıllarda olduğu gibi ana istihdam kaynağı artık devletteydi. Devlet, istihdam kaynağından çekilmiş, kendi gerçek fonksiyonlarına dönmüş. Artık özel sektör, serbest piyasa iş gücü dinamiklerini belirlemeye başlamıştı. O zaman yapmamız gereken şey sektör temsilcileriyle birlikte mesleki eğitimi yeniden inşa etmek. Özel sektörden istediğim şey şu oldu. Bize bina yapmayın, laboratuvar yapmayın, bütçemiz var.


Son 20 yılda eğitim her zaman bütçeden en büyük payı aldı. Son 20 yılda eğitimde erişim problemi çözüldü, antidemokratik uygulamalar kaldırıldı, fırsat eşitliğiyle ilgili çok sayıda sosyal politika istikrarlı bir şekilde uygulandı. Bizim istediğimiz şey şuydu, sektör temsilcileri gelin, mesleki eğitimi birlikte dizayn edelim. İstihdama öncelik tanıyalım. Gördük ki, tüm sektör temsilcilerinin beklediği şey bu. Onlar da tüm süreçlerde aktif olarak yer almak istiyorlar. Çok kısa sürede bir anda sektörün güçlü temsilcilerinin mesleki eğitim alanına girdiklerine tanıklık etti Türkiye. Bu adımlarla artık meslek liseleri hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin eğitim destinasyonu olmaktan çıktı, gençlerimizin yerleşmek için birbiriyle rekabet ettiği bir lise türüne, eğitim türüne dönüştü' dedi.

Bakan Özer, 2018-2019 yıllarında 200 milyon olan üretim kapasitesini 2022 yılında 2 milyara yükselttiklerini, bu seneki hedefin de 3 buçuk milyar olduğunu vurguladı. Özer, değişikliklerin yapılmadan önce 25 Aralık 2021'de Türkiye'deki çırak, usta, kalfa sayısının sadece 159 bin olduğunu, bugün ise 1 milyon 410 bin çırak ve kalfa olan mesleki eğitim sistemi olduğunu söyledi.

MEB ve Baykar'dan mesleki eğitimde iş birliği: Başarılı öğrencilere burs verilecek

'50 öğrenciye asgari ücret kadar burs verilecek'
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Bugün burada da son 10'lu yıllarda gerçekten ülkemizin vatandaşlarına, güven, düşmana da korku salan savunma sanayi hamlelerinin en itici gücü olan Baykar grubunun içerisinde bu büyümeyi sürdürülebilir kılmak için Baykar Milli Teknoloji Meslek Lisesi'nin kurulmasıyla ilgili çok önemli bir arefedeyiz. Bir yıldan uzun süren bu süreç devam etti ama geçen haftalarda Haluk Bey'le görüşmemizde, hızlı bir şekilde bu süreci nihayetlendirmeyi karar almıştık. Bugün de imza töreninde bir aradayız. Burada çok özellikleri olan bir meslek lisesi olacak. Birincisi, sınavla öğrenci alacak ama sadece sınavla öğrenci almayacak aynı zamanda sınavla yerleşen öğrenciler mülakattan geçecek. İkincisi hazırlık okulu olacak. 1 yıl İngilizce hazırlık okulu olacak. Baykar grubundaki uluslararası uzmanlar derslere girecek. Öğrenciler dışarıdan savunma sanayi ile ilgili beceri eğitimi almak için yer aramayacak, doğrudan burada beceri eğitimini alacak. Her bir öğrenci, şu andaki okullarımızdaki en yüksek oranda bursla desteklenecek. Şu anda Milli Eğitim Bakanlığı sistemi içerisinde asgari ücretle ilişkilendirilmiş burs alan bir okul türümüz yok. İlk kez bu okulumuzda, tüm öğrenciler, ki 50 öğrenci alacağız. Her bir öğrenci asgari ücret kadar burs alacak. Asgari ücret yükseldiği zaman da o burs miktarı da yükselmiş olacak. Bu lisemizin hem mesleki eğitime hem de ülkemizin geleceğine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum' diye konuştu.
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