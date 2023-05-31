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CHP’li başkandan muhtara meydan dayağı

İzmir’de 3 yıl önce silahlı saldırıya uğrayan ve adını yaşadığı gerilimlerle sıkça duyuran CHP’li Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer yeni bir skandala imza attı. Koçer, çocuk oyun parkının kaldırılması ve ağaçların kesilmesi nedeniyle vatandaşlarla tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce öfkesine hakim olamayan Başkan Yardımcısı Koçer, Uğur Mumcu Mahallesi Muhtarı Hıdır Işık’a yumruk attı. Aldığı darbeyle kanlar içerisinde kalarak yere yığılan Işık’ın burnu kırıldı. Muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları olaya büyük tepki gösterirken, muhtar Işık, darp raporu alarak polise şikayette bulundu.

CHP’li başkandan muhtara meydan dayağı
Ekleme: 31.05.2023 - 15:58 Güncelleme: 31.05.2023 - 16:01 / Editör: Ozge Selin
CHP’li başkandan muhtara meydan dayağı
İzmir'de daha önce silahlı saldırıya uğrayan, adını yaşadığı gerilimlerle sıkça duyuran CHP'li Çiğli Belediye Başkanı Yardımcısı Alı Rıza Koçer yeni bir skandala imza attı. Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer, tartışma yaşadığı Uğur Mumcu Mahallesi Muhtarı Halil Işık'a meydan dayağı attı. Belediye ekipleri ile birlikte Uğur Mumcu Mahallesi Muhtarlığı arkasında bulunan parka gelen Koçer, iddialara göre ağaçların kesilmesi ve oyun parkının kaldırılması talimatı verdi.

Ekiplerin bölgede bulunduğu sırada park yanında yer alan kahvehanede oturan vatandaşların olaya müdahale etmesi ile birlikte ise gerginlik tırmandı. Mahalle Muhtarı Hıdır Işık'ın da iddialara göre yaşanan tartışma sonrası vatandaşların yanına gittiği ve burada olayları sakinleştirmeye çalıştı.

VATANDAŞLARLA GERGİNLİK YAŞADI

Bu esnada Işık'ın Koçer'e 'En azından bize haber vererek bunları yapsaydınız bizde vatandaşların görüşünü alabilirdik' dediği öğrenildi. Işık'ın sözleri sonrası bölge halkı Koçer'e tepki göstermeye devam ederken Koçer, itiraz eden vatandaşlardan bazılarını göstererek korumalarına 'alın bunları' dediği aktarıldı. Koçer'in talimatı sonrası korumalarla vatandaşlar arasında gerginlik yaşanırken Muhtar Işık'ın araya girdiği ve Koçer'in ise Işık'a yumruk attığı iddia edildi. Aldığı yumruk darbesiyle kanlar içerisinde kalan Işık'ın burnu kırıldı.

MUHTARI YERDE TEKMELEDİ

Koçer, aldığı darbe sonucu düşen ve kalkmaya çalışan Işık'a yerde tekmeledi. Vatandaşların yaşanan arbedeye tepki göstermesi sonrası belediye ekipleri ve Koçer'in arabaya binerek olay yerinden uzaklaştığı iddia edildi.

Yaşanan olay sonrası burnu kırılan Mahalle Muhtarı Işık hastaneye giderek darp raporu aldı. İlk olarak ilçe emniyetine giden Işık, sonrasında İlçe Emniyet Müdürü ile birlikte savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

CHP’li başkandan muhtara meydan dayağı
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