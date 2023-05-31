Başkan Erdoğan ile Devlet Bahçeli arasında kritik görüşme! Gözler o saatte...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçimin ardından çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bugün, görevdeki bakanları son kez Kabine Toplantısı'nda ağırlayan Erdoğan, Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarından MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de Külliye'de ağırlayacak.Erdoğan ile Bahçeli arasındaki kritik görüşme saat 17.30'da gerçekleşecek. Erdoğan, Bahçeli görüşmesinde seçim zaferinin masaya yatırılması ve yeni döneme dair fikir alışverişinde bulunulması bekleniyor.