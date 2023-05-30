YSK Başkanı, 14 Mayıs seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, kesin seçim sonuçları ile ilgili bir açıklama yaptı. Yener, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararın ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini bildirdi.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, kesin seçim sonuçları ile ilgili bir açıklama yaptı. Yener, 14 Mayıs'ta gerçekleşen milletvekili seçimlerinin kesin sonuçlarının Resmi Gazete'ye gönderildiğini söyledi.YSK Başkanı Ahmet Yener 'Kesin sonuçlar ilan edilmek üzere Resmi Gazete gönderilmiştir. %87.85 oranında seçimlere Türk halkı katılım göstermiştir. AK Parti 268, YRF 5, MHP 50, YSP 61, TİP 4, CHP 169, İYİ Parti 43 milletvekili kazanmış olduğu anlaşılmış olup sonuçların hayırlı olmasını diliyorum' dedi.İşte YSK Başkanı Yener'in açıklamalarından öne çıkanlar...Kesin sonuçları ilan edilmek üzere Resmi Gazete gönderilmiştir. %87.85 oranında seçimlere Türk halkı katılım göstermiştir. AK Parti 268, YRP 5, MHP 50, YSP 61, TİP 4, CHP 169, İYİ Parti 43 Milletvekili kazanmış olduğu anlaşılmış olup sonuçların hayırlı olmasını diliyorum.