Türkiye’de bir ilk: Dev tesiste sona gelindi artık kendimiz üreteceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sındırgı Belediyesi, Sındırgı Kaymakamlığı, Balıkesir Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, özel müteşebbisler iş birliği ile geliştirilen proje dahilinde ilk olarak kök boya bitkileri toprakla buluştu. Boya damıtma tesisi ve tekstil atölyesinin kurulumunda ise sona gelindi.600'den fazla kadın üyeye sahip Sındırgı Bereket Versin Kadın Kooperatifi tarafından faaliyete geçirilecek tesis ile ilçede kadın istihdamının arttırılması hedefleniyor.Doğal Kök Boya ve İnovasyon Merkezi projesi dahilinde kök boya bitkilerinden doğal boyalar elde edilecek.Elde edilen boyalar tekstil atölyesinde üretilen ürünlerde kullanılacağı gibi, ilk etapta tekstil sektörüne pazarlanacak.Kimyasal karışım olmadan doğal yöntemlerle üretilen kök boya sağlık açısından da önemli. Tekstil atölyesinde ilk etapta çocuk kıyafetleri, atkı, bere gibi doğal kök boya ve doğal yün ipler kullanılarak üretim yapılacak.Proje geliştirildikçe gıda, bina boyası gibi daha geniş çapta sağlıklı üretimin önü açılacak. İlçe genelinde tarıma da katkı sağlayacak proje kıraç arazilerinde değerlenmesini sağlayarak kök boya bitkileri üretimini de arttıracak.Kültürün, doğal ve geleneksel yöntemlerle büyümenin, istihdam oluşturmanın mümkün olacağının en güzel örneği olacak proje dev tekstil şirketlerinde olduğu gibi ilçedeki kadınlarda da heyecan oluşturdu.'Doğal Şehir' unvanına sahip Sındırgı'da doğal yöntemler çevreci fabrikaları beraberinde getiriyor.'Sogep 2021 Kök Boya Tekstil ve İnovasyon' projesinde sona gelindiğini duyuran Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, proje ile Sındırgı'nın daha güçlü olacağını belirtti.Bereket Versin Kadın Kooperatifi üyeleri ile birlikte tesisi inceleyen Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, 'Doğal şehir Sındırgıda yine hayallerimizin birisini daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Doğal boya tekstil ve inovasyon merkezi projesi hayat buldu. 1700'lü yıllarda Sındırgı'da yapılmış olan Yağcıbedir halısının kültürel olarak toprakta yetişebilme hadisesi ve devletin bunlardan vergi aldığını anlamamız üzerine geliştirdiğimiz proje bugün tekstile dönüştü. Burada bizler artık çivit maviyi, sarıyı, muhabbet çiçeğini ve kırmızı kök kırmızısını, Türk kırmızısını toprakta kültürel olarak yetiştirmeye başladık. Türkiye'de bir ilk, tabi bu boyar maddeleri içeren bitkileri yetiştirdikten sonra bunları pigmente dönüştürebilmek, bunları farklı alanlarda renk olan her şeyde kullanabilmenin yolları açıldı. Burada 0-6 yaş grubundaki çocuklara biz şuanda giysi dikmeye başladık. Bu yeni kumaşlar üretmeye, kumaşı dokumaya başladık ve bunu da doğal boyalarla üretilen Türkiye'nin ilk ve tek merkezide Sındırgı'da kurulmuş oldu. Kadın istihdamına geleneklerle üretim yapılabilen bir tesise ve Sındırgının geçmişine uygun bir fabrikaya dönüşen bu hadise Balkuru jeotermalle meyve, sebze kurutmadan sonra hem Yağcıbedir halısının kültürel olarak boyalarını burada üreteceğiz, hem de bu boyar maddelerle beraber tekstil sanayide burada geliştirmiş olacağız' dedi.Sındırgı Bereket Versin Kadın Kooperatifi Başkanı Pervin Çakır ise, 'Biz kooperatif olarak bu merkezde doğal boyalarla birlikte, doğal boyaların üretimi de bize ait olarak ipliklerimizden kumaşlarımıza kadar kumaşlardan giyim, battaniye, bebek kıyafetlerine kadar bütün ürünlerin üretimine başlıyoruz. Doğal boyalarımızı kendimiz üretiyoruz, pigmentlerimizi kendimiz hazırlıyoruz. En önemlisi de kadınlarımıza istihdam ve sosyal olarak kendilerini güvende, huzurlu, mutlu hissedebilecekleri elimizden geldiğince bir tesis sağlamaya çalışıyoruz' diye konuştu.