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Kritik görüşmede ne konuşuldu? Başkan Erdoğan'ı tebrik eden Biden'dan dikkat çeken F-16 açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, başkan Erdoğan ile seçim zaferini tebrik amacıyla yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışının ve İsveç'in NATO üyeliğinin gündeme geldiğini açıkladı.

Kritik görüşmede ne konuşuldu? Başkan Erdoğan'ı tebrik eden Biden'dan dikkat çeken F-16 açıklaması
Ekleme: 30.05.2023 - 09:59 Güncelleme: 30.05.2023 - 10:00 / Editör: Ozge Selin
Kritik görüşmede ne konuşuldu? Başkan Erdoğan'ı tebrik eden Biden'dan dikkat çeken F-16 açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi zaferi sonrası dünya liderlerinden tebrik mesajları yağıyor. Dün akşam ise Başkan Erdoğan, ABD lideri Joe Biden ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan'ı telefonla arayarak, yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik eden ABD Başkanı Biden'ın, telefon görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Biden, 'Erdoğan ile görüştüm. Erdoğan'ı tebrik ettim' ifadelerini kullanarak, görüşmede Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışının ve İsveç'in NATO üyeliğinin gündeme geldiğini açıkladı. Konuşmanın temelde tebrik araması olduğunu aktaran Biden, 'Gelecek hafta bunun hakkında daha fazla konuşacağız' dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre ise ABD Başkanı Biden görüşmede, Başkan Erdoğan'ın seçim başarısını kutladı ve sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Kritik görüşmede ne konuşuldu? Başkan Erdoğan'ı tebrik eden Biden'dan dikkat çeken F-16 açıklaması

İki lider, bölgesel ve küresel meydan okumalar karşısında Türkiye-ABD ilişkilerinin daha da ehemmiyet taşıdığını belirterek, yeni dönemde iki ülke arasındaki tüm konularda işbirliğini ilerletme hususunda mutabık kaldı.

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Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turundaki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik etmesine ilişkin açıklama yaptı. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, 'Başkan Joe Biden, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmesinden dolayı tebrik etmek için aradı.' ifadesine yer verildi.

Açıklamada, iki liderin, ABD ve Türkiye arasındaki 'işbirliğini derinleştirmek için yakın ortaklar olarak' birlikte çalışmaya devam etme konusundaki ortak kararlılıklarını ifade ettikleri belirtildi.

Telefon görüşmesinde ayrıca, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek olan NATO Zirvesi'nde 'transatlantik güvenliğin güçlendirilmesi de dahil olmak üzere bölgesel ve küresel sorunların üstesinden gelmeye hazır olma konusunun' gündeme geldiği kaydedildi.

Kritik görüşmede ne konuşuldu? Başkan Erdoğan'ı tebrik eden Biden'dan dikkat çeken F-16 açıklaması
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