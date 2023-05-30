Kayseri'de bir grup küçük kızı alkol masasında oynattı

Vatandaşların sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımlara ilişkin incelemeler sürmeye devam ediyor.Bu kapsamda toplumsal huzuru bozacak, şahısların kişiliğini tehlikeye atacak ve çeşitli suçlara ilişkin yapılan paylaşımların ardından hesaplar incelemeye başlıyor.Sosyal medyaya düşen bir görüntü ise yeni bir tepkiye sebep oldu.Kayseri'de geçtiğimiz 27 Mayıs'ta bir düğünde, yaşı küçük bir kız çocuğu alkol masasında oynatıldı.O anlara ait olan ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Kayseri Valiliği harekete geçti.Olayla ilgili işlem başlatılırken yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:27.05.2023 günü yapılan sosyal medya paylaşımında yaşı küçük bir kız çocuğunun alkol alınan bir masa üzerine çıkarılıp oynatıldığı görülmüştür.Emniyet birimlerimizce derhal başlatılan tahkikat ile sorumlular tespit edilerek gerekli işlemler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.