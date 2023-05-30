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Kayseri'de bir grup küçük kızı alkol masasında oynattı
Düğünde çekildiği belirlenen görüntülerde küçük kızın alkol masasında oynatılmasına tepki gösterilmesinin ardından inceleme başlatıldı.
Vatandaşların sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımlara ilişkin incelemeler sürmeye devam ediyor.
Bu kapsamda toplumsal huzuru bozacak, şahısların kişiliğini tehlikeye atacak ve çeşitli suçlara ilişkin yapılan paylaşımların ardından hesaplar incelemeye başlıyor.
Sosyal medyaya düşen bir görüntü ise yeni bir tepkiye sebep oldu.
Küçük kızı alkol masasında oynattılar
Kayseri'de geçtiğimiz 27 Mayıs'ta bir düğünde, yaşı küçük bir kız çocuğu alkol masasında oynatıldı.
O anlara ait olan ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Kayseri Valiliği harekete geçti.
İnceleme başlatıldı
Olayla ilgili işlem başlatılırken yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
27.05.2023 günü yapılan sosyal medya paylaşımında yaşı küçük bir kız çocuğunun alkol alınan bir masa üzerine çıkarılıp oynatıldığı görülmüştür.
Emniyet birimlerimizce derhal başlatılan tahkikat ile sorumlular tespit edilerek gerekli işlemler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
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