%52,16
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%52,1627.580.965 Oy
%47,84
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%47,8425.300.624 Oy
Kaçmaya çalışan 10 kişi sınırda yakalandı!
Türkiye-Yunanistan sınırında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 4'ü terörist 10 kişi yakalandı.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.
Yunanistan’dan Türkiye'ye, Türkiye'den de Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 kişi yakalandı.
Yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Yunanistan’dan Türkiye'ye, Türkiye'den de Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 kişi yakalandı.
Yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
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