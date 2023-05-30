Kaçmaya çalışan 10 kişi sınırda yakalandı!

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.Yunanistan’dan Türkiye'ye, Türkiye'den de Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 kişi yakalandı.Yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.