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İzmir yine yağmura teslim

İzmir’de yağmur yine bildik manzaraların oluşmasına neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden uyarmasına rağmen İzmir’in dış ilçelerinde etkili olan sağanak yağış yetersiz altyapı yüzünden su baskınlarına neden oldu. Çok sayıda cadde ve sokak sular altında kalırken vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İzmir yine yağmura teslim
Ekleme: 30.05.2023 - 15:53 Güncelleme: 30.05.2023 - 15:54 / Editör: Ozge Selin
İzmir yine yağmura teslim
İzmir Büyükşehir Belediyesinin iş bilmezliğinin faturasını yine vatandaş ödedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden uyarmasına rağmen İzmir'in dış ilçeleri yetersiz altyapı nedeniyle yine sele teslim oldu.


İzmir yine yağmura teslim

ARTIK YETER

İzmir'in doğu ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağıştan vatandaşlar olumsuz etkilendi. Ani yağış sebebiyle Ödemiş, Menderes, Buca, Gaziemir ve Torbalı'dan oluşan su baskınlarından birçok dükkan ve ev olumsuz yönde etkilendi. Öte yandan trafikteki bazı araçlar da yağışlardan etkilendi. Meteoroloji yetkilileri yağışların batıya doğru kaymasının beklendiğini belirtti.

İzmir yine yağmura teslim
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