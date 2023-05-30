CHP yandaşı Fatih Portakal'dan 'Kılıçdaroğlu istifa etmeyecek' iddiası: MYK'yı değiştirecek kendisi kalacak

Türkiye, 28 Mayıs'ta sandık başına giderek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için oy kullandı. Resmi olmayan sonuçlara göre; Recep Tayyip Erdoğan rakibi Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2 milyon 250 bin oy fark atarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turundan da bozgunla ayrılan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sonuçlarının netleşmesi sonrası açıklamalarda bulundu. Koltuğu bırakmayacağını ima eden Kılıçdaroğlu, 'Mücadele etmeye devam edeceğim. CHP, tüm unsurlarıyla mücadelesine devam etmektedir. Halkın otoriter bir iradeyi değiştirme iradesi ortaya çıkmıştır.' ifadelerini kullandı.CHP yandaşı gazeteci Fatih Portakal, 28 Mayıs seçimlerinden bozgunla ayrılan Kılıçdaroğlu'nun tüm tepkilere rağmen CHP Genel Başkanlığından istifa etmeyeceğini söyledi. 'Kılıçdaroğlu görevinde kalıyor' diyen Portakal, 'CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) değişiyor, kendisi değişmiyor' ifadelerini kullandı.Portakal konuya ilişkin Sözcü TV'de yaptığı açıklamada şunları söyledi:'Ne çıkacak derseniz hiçbir şey çıkmayacak. CHP yoluna aynen devam edecek. Bu bilgiyi de size vereyim. Perşembe günü ne yaşanacağını öğrenin. Kılıçdaroğlu görevinde kalıyor. 'Benim arkamda kalın, benimle yürüyün' demiş, diğerleri de 'tamam' demişler. MYK'nın büyük kısmı gidiyor. Aday olarak gösterdiği adalet bakanı yapacağı Muharrem Erkek, Ahmet Akın enerji bakanı yapacaktı, Bülent Kuşoğlu çalışma bakanı olacağı söyleniyordu. Veli Ağbaba, Faik Öztrak, Ali Mahir Başarır gibi isimlerle destek isteyecek. MYK değişiyor kendisi değişmiyor.'