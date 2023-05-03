Rıhtım’da müzisyen cinayeti! Kalbinden bıçakladı denize düştü peşinden atlayıp darp etti
İstanbul Kadıköy'de deniz kenarında saz çalıp şarkı söyleyen müzisyen Cihan Aymaz (29) çaldığı müzik nedeniyle tartışma yaşadığı Mehmet Caymaz (32) tarafından kalbinden bıçaklandı. Yaralı halde denize düşen Aymaz'ın peşinden denize atlayan şüpheli bir süre daha arbede yaşadıktan sonra denize açılıp kaçmaya çalıştı. Çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarılıp hastaneye götürülen genç müzisyen hayatını kaybederken şüpheli Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Asıl işi kargoculuk olan Cihan Aymaz, zaman zaman Kadıköy Rıhtımı'na gelerek çaldığı saz eşliğinde şarkılar söylüyordu. Önceki gün de yine rıhtıma gelerek hem saz çalıyor hem de şarkılar söylüyordu.
Akşam saat 19.00 sıralarında yanına yaklaşan bir kişi çaldığı müzikle ilgili saldırgan tavır sergiledi. Cihan Aymaz ile çaldığı müziği sevmediğini söyleyen kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında tartıştığı kişi yanında taşıdığı bıçağı çıkardı. Daha sonra Cihan Aymaz'ın üstüne doğru saldırdı.
DENİZE ATLAYIP KAÇMAYA ÇALIŞTI
Kalbinden bıçaklanan Aymaz denize düştü. Ancak saldırganın durmaya niyeti yoktu. Peşinden atlayarak suyun içinde de darp etmeye devam etti.
Cihan Aymaz'ın düştüğü su kana bulanırken, saldırgan açığa doğru yüzerek kaçmaya çalıştı.
Yüzerek kaçarken kendisine tepki gösterenlere küfür eden saldırgan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bir bottaki güvenlik güçleri tarafından yakalandı ve gözaltına alındı.
MÜZİSYEN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin yardımı ile denizden çıkarılan genç müzisyen Cihan Aymaz ambulansla Haydarpaşa Numune Hastanesine kaldırıldı.
Cihan Aymaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin, polise teslim ettiği şüphelinin adının Mehmet Caymaz olduğu belirlendi.
Emniyette sorguya alınan Mehmet Caymaz'ın uyuşturucu, yaralama, nitelikli yağma, tehdit, hakaret ve mala zarar vermeden suç kayıtları olduğu belirlendi. Mehmet Caymaz'ın emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Akşam saat 19.00 sıralarında yanına yaklaşan bir kişi çaldığı müzikle ilgili saldırgan tavır sergiledi. Cihan Aymaz ile çaldığı müziği sevmediğini söyleyen kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında tartıştığı kişi yanında taşıdığı bıçağı çıkardı. Daha sonra Cihan Aymaz'ın üstüne doğru saldırdı.
DENİZE ATLAYIP KAÇMAYA ÇALIŞTI
Kalbinden bıçaklanan Aymaz denize düştü. Ancak saldırganın durmaya niyeti yoktu. Peşinden atlayarak suyun içinde de darp etmeye devam etti.
Cihan Aymaz'ın düştüğü su kana bulanırken, saldırgan açığa doğru yüzerek kaçmaya çalıştı.
Yüzerek kaçarken kendisine tepki gösterenlere küfür eden saldırgan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bir bottaki güvenlik güçleri tarafından yakalandı ve gözaltına alındı.
MÜZİSYEN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin yardımı ile denizden çıkarılan genç müzisyen Cihan Aymaz ambulansla Haydarpaşa Numune Hastanesine kaldırıldı.
Cihan Aymaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin, polise teslim ettiği şüphelinin adının Mehmet Caymaz olduğu belirlendi.
Emniyette sorguya alınan Mehmet Caymaz'ın uyuşturucu, yaralama, nitelikli yağma, tehdit, hakaret ve mala zarar vermeden suç kayıtları olduğu belirlendi. Mehmet Caymaz'ın emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
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