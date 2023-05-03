Rıhtım’da müzisyen cinayeti! Kalbinden bıçakladı denize düştü peşinden atlayıp darp etti

Asıl işi kargoculuk olan Cihan Aymaz, zaman zaman Kadıköy Rıhtımı'na gelerek çaldığı saz eşliğinde şarkılar söylüyordu. Önceki gün de yine rıhtıma gelerek hem saz çalıyor hem de şarkılar söylüyordu.Akşam saat 19.00 sıralarında yanına yaklaşan bir kişi çaldığı müzikle ilgili saldırgan tavır sergiledi. Cihan Aymaz ile çaldığı müziği sevmediğini söyleyen kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında tartıştığı kişi yanında taşıdığı bıçağı çıkardı. Daha sonra Cihan Aymaz'ın üstüne doğru saldırdı.Kalbinden bıçaklanan Aymaz denize düştü. Ancak saldırganın durmaya niyeti yoktu. Peşinden atlayarak suyun içinde de darp etmeye devam etti.Cihan Aymaz'ın düştüğü su kana bulanırken, saldırgan açığa doğru yüzerek kaçmaya çalıştı.Yüzerek kaçarken kendisine tepki gösterenlere küfür eden saldırgan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bir bottaki güvenlik güçleri tarafından yakalandı ve gözaltına alındı.Çevredekilerin yardımı ile denizden çıkarılan genç müzisyen Cihan Aymaz ambulansla Haydarpaşa Numune Hastanesine kaldırıldı.Cihan Aymaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin, polise teslim ettiği şüphelinin adının Mehmet Caymaz olduğu belirlendi.Emniyette sorguya alınan Mehmet Caymaz'ın uyuşturucu, yaralama, nitelikli yağma, tehdit, hakaret ve mala zarar vermeden suç kayıtları olduğu belirlendi. Mehmet Caymaz'ın emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.