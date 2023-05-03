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Resmi Gazete'de yayınlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 hükümlüyü affetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli suçlardan cezaevinde bulunan 4 hükümlünün cezasını farklı gerekçelerden dolayı kaldırdı.

Ekleme: 3.05.2023 - 10:23 Güncelleme: 3.05.2023 - 10:24 / Editör: Ozge Selin
Resmi Gazete'de yayınlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 hükümlüyü affetti
Çeşitli suçlardan cezaevinde bulunan 4 hükümlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından affedildi.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kocama hali nedeniyle kaldırıldı
Kararla, 28 Şubat Davası kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Korgeneral Çetin Saner ile Hizbullah Davası kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Mehmet Emin Alpsoy'un cezaları, "kocama hali" nedeniyle kaldırıldı.

Sakatlık hali göz önünde bulunduruldu
Kararla ayrıca, kasten öldürme suçundan cezaevinde bulunan Nihat İliman ile uyuşturucu ticareti nedeniyle cezavinde bulunan Sedat Çelik'in cezaları da "sakatlık hali" nedeniyle kaldırdı.
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