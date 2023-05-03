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HDP’li Sırrı Sakık kirli işbirliğini itiraf etti: İmralı'daki tecritin kapısını kıracağız

Yedili Masa’nın gizli ortağı HDP’li Sakık, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "Terör örgütü üyesi olmak" nedeniyle tutuklanan Selahattin Demirtaş’ın özgür kalacağını söyledi. Sakık, “İmralı’daki tecridin kapısını kıracağız. Önümüzdeki yerel seçimlerde burada içeride bulunan Demirtaş, Kışanak, Yüksekdağ ve içerideki on binlerce arkadaşımız özgür olacak. Burada size hep birlikte hitap edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

HDP’li Sırrı Sakık kirli işbirliğini itiraf etti: İmralı'daki tecritin kapısını kıracağız
Ekleme: 3.05.2023 - 17:47 Güncelleme: 3.05.2023 - 17:49 / Editör: Ozge Selin
HDP’li Sırrı Sakık kirli işbirliğini itiraf etti: İmralı'daki tecritin kapısını kıracağız
Terörle arasına mesafe koyamayan HDP, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı. HDP'nin kararı sonrası Kandil'den CHP ile birlik ve beraberlik mesajları yağmaya başladı. Ayrıca Kılıçdaroğlu, tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala için de özgürlük vaadinde bulundu. Yaşananların ardından HDP bugün Erzurum'da bir miting düzenledi. Mitingde söz alan HDP'li Sırrı Sakık skandal ifadeler kullandı.

İtiraf gibi açıklama: Zindanların kapısını açacağız

HDP'li Sakık, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'Terör örgütü üyesi olmak' nedeniyle tutuklanan Selahattin Demirtaş'ın, özgür olacağını söyledi. Selahattin Demirtaş'ın ardından bölücü başı Abdullah Öcalan'a da özgürlük çağrısında bulunan Sakık, daha sonra sözü tutuklu bulunan diğer HDP'lilere getirdi.

'İmralı'daki tecritin kapısını kıracağız'

Sakık, 'Şimdi Selahattin'e özgürlük dediniz. Tabii ki biz özgürlük için alanlardayız. Valla gideceğiz, orada mücadele edeceğiz. Zindanların kapısını açacağız. İmralı'daki tecritin kapısını kıracağız. Özgürlükleri hayata geçireceğiz. Arkadaşlarımız özgür olacaklar. İnanıyorum önümüzdeki yerel seçimlerde burada, içeride bulunan Selahattin Demirtaş, Gülten Kışanak, Figen Yüksekdağ, Sabahat Tuncel ve Ayla Akat ve içerideki on binlerce arkadaşımız özgür olacak ve biz burada size hep beraber hitap edeceğiz buna inanıyorum.' dedi.

Buldan da aynı şeyi söyledi

Öte yandan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da İzmit'te yaptığı mitingde tutuklu HDP'lilere değindi. Buldan, tüm HDP'lilerin seçimden sonra serbest kalacağını söyledi. Buldan, '14 Mayıs'ta sen sandıktan çıkmayacaksın ama Selahattin de, Figen de, Gülten de, Sebahat de, Ayla da bütün arkadaşlarım o cezaevlerinden çıkacaklar. Halkımızın gücüyle çıkacaklar. Seçimlerde elde edeceğimiz başarıyla çıkacaklar. Sana inat çıkacaklar, sen sandıkta kalacaksın.' dedi.

HDP’li Sırrı Sakık kirli işbirliğini itiraf etti: İmralı'daki tecritin kapısını kıracağız
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