  • USD: 19,45 - 19,49
  • EURO: 21,47 - 21,51
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fuat Oktay: Türkiye, 25-30 trilyon dolarlık dijital pazardan payını alacak

Sempozyumun açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye, elindeki büyük veriden değer, hizmet, eser üreterek 2030'larda 25-30 trilyon dolarlık dijital pazardan payını alacaktır" dedi.

Ekleme: 3.05.2023 - 15:48 Güncelleme: 3.05.2023 - 15:51 / Editör: Ozge Selin
Fuat Oktay: Türkiye, 25-30 trilyon dolarlık dijital pazardan payını alacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Ankara Ofisi'nde düzenlenen 'Dijitalin Yüzyılı Sempozyumu'na video mesaj ile katıldı.

Sempozyumun açılış konuşmalarını, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ile SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran yaptı.

'Bu teknoloji harikası araçlar, bir bakıma Türkiye'nin teknoloji alanında dalgalandırdığı bayraklardır'
Sempozyuma video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AK Parti iktidarları döneminde Türkiye'nin teknolojik gelişim açısından büyük bir sıçrama gerçekleştirdiğini belirterek şöyle konuştu:

Uydu teknolojisi, internet altyapısı, yapay zeka teknolojileri açısından büyük ilerlemeler kaydettik. Bir yandan 'uzay yarışında biz de varız' diyoruz, yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiş uydularımızı uzaya gönderiyoruz. Diğer yandan günümüzün en ileri teknolojileri ile donatılmış olan hepimizi gururlandıran Togg gibi akıllı cihazlar üretiyoruz. Bir yandan TCG Anadolu gibi dünyada çok az ülkenin sahip olabildiği türde bir SİHA uçak gemisi yapıyor, diğer yandan yerli helikopterler, denizaltılar yapıyoruz. Hava, kara, deniz, denizaltı ve uzay için ürettiğimiz bu teknoloji harikası araçlar, bir bakıma Türkiye'nin teknoloji alanında dalgalandırdığı bayraklardır. Tabii ki buna enerji, ulaşım, altyapı gibi tüm diğer sektörleri de rahatlıkla ekleyebilirsiniz. Basit bir video konferans görüşmesini bile 'millet teknoloji görsün' diye anlatacak kadar ufku dar, ülkemizin siber güvenlik çalışmalarına, uzay projelerine set çekmek isteyecek kadar vizyonsuz muhalefeti gördükçe onlar adına utanıyoruz. Geçmişten bugüne kadar ülkemizin sanayi ve teknoloji alanında ilerlemesine katkı sağlayan birçok müteşebbisimizin önünde duvar gibi dikilen bu zihniyet, maalesef Türkiye'nin medeniyet yürüyüşünü de akamete uğratmıştır. Türkiye'yi geriletmek niyetinde olan bu sığ zihniyetin, 'Dijitalin Yüzyılı' hedefini içine sindirmesini beklemiyoruz.

'Teşvik mekanizmalarını hayata geçirmeye devam edeceğiz'
21 yılda inşa edilen altyapıya, dijital imkanların da ekleneceğine işaret eden Oktay şu ifadeleri kullandı:

Dijitalin yüzyılında Türkiye, elindeki büyük veriden değer, hizmet, eser üreterek 2030'larda 25-30 trilyon dolarlık dijital pazardan payını alacaktır. Türkiye, siber vatanda milli uygulamalarla tam bağımsız ve egemen, hem kamu meslek örgütleri hem de özel sektörde süreçleri dijital uygulamalarla hızlandırmış, dijital teknolojiler alanında, insan kaynağı daha zengin bir konumda olacaktır. Web 3.0 ve üzeri yeni teknolojiler kapsamında ülkemize özgü platformların oluşturulması için gerekli teşvik mekanizmalarını hayata geçirmeye devam edeceğiz. Dijital dönüşümü yaygınlaştırmaya yönelik programları imalat sanayinin farklı kollarına adapte ederek özellikle KOBİ'lerin dijitalleşme süreçlerine destek vermeye devam edeceğiz.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Fed faiz kararı açıklandı! Mayıs 2023 Fed kararı ve açıklaması ile piyasalar yön bulacak
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Selahattin Demirtaş'a selam!
ABD'nin kendisine yasak koyduğunu belirten Soylu: Benim bir tane malım var o da FETÖ
HDP Eş Başkanı Pervin Buldan: Seçimlerden sonra Demirtaş cezaevinden çıkacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefete Trabzon'dan yüklendi: Mandacı Kemal ve saz arkadaşlarını tarihin tozlu raflarına atacağız
Şehit yakınına küfür eden İYİ Partili Türkkan'a Kocaeli'de soğuk duş: Vatan haini Lütfü
Başkan Erdoğan'dan net mesaj!
HDP’li Sırrı Sakık kirli işbirliğini itiraf etti: İmralı'daki tecritin kapısını kıracağız
İçişleri Bakanlığı Akit'teki yangınla ilgili İBB'ye müfettiş gönderdi
Başkan Erdoğan Rize'de müjdeyi verdi! Yaş çay alım fiyatı belli oldu
MSB, sözde yönetim kadrosundan 2 PKK'lı teröristin teslim olma görüntülerini paylaştı
Bakan Soylu, PKK'nın kirli yüzünü gözler önüne serdi: 'Bir engelli çocuğu 'annene seni götüreceğiz' diye dağa kaçırmışlar'
Bakan Bilgin kamu işçisi zam teklifi için yeni tarihi verdi
Kremlin'e İHA'lı saldırı girişimi! Rusya'dan ilk açıklama: Putin hedef alındı
Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'KAAN'a yönelik eleştirilere 'Ahmet Kaya'lı yanıt
Başkan Erdoğan, Yangın Söndürme Uçakları teslim törenine katıldı
Ali Babacan, YPG/PYD'ye terör örgütü diyemedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sosyal Medya Paylaşımı Rekor İzlenme Aldı
İYİ Parti bir bölgede daha kan kaybetti: Manisa Alaşehir Teşkilatında toplu istifa
Türkiye'den Ermenistan'a sert çıkış: Hava sahası kapatılır
Çöpten öyle bir şey çıktı ki: Kapağı açtığına bin pişman oldu

Çöpten öyle bir şey çıktı ki: Kapağı açtığına bin pişman oldu

3 Mayıs hava durumu: Marmara için yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

3 Mayıs hava durumu: Marmara için yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Üst üste 2. indirim! Benzin fiyatı ve motorin litre fiyatları ne kadar olacak?

Üst üste 2. indirim! Benzin fiyatı ve motorin litre fiyatları ne kadar olacak?

Kaputu açınca hayatının şokunu yaşadı: Son anda fark etti böylesini daha önce hiç yaşamadı

Kaputu açınca hayatının şokunu yaşadı: Son anda fark etti böylesini daha önce hiç yaşamadı

Sırbistan’da bir ilkokulda silahlı saldırı

Sırbistan’da bir ilkokulda silahlı saldırı

Yıllarca terörle anılıyordu: Kato Dağı'na turist ziyareti

Yıllarca terörle anılıyordu: Kato Dağı'na turist ziyareti