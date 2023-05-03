Fuat Oktay: Türkiye, 25-30 trilyon dolarlık dijital pazardan payını alacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Ankara Ofisi'nde düzenlenen 'Dijitalin Yüzyılı Sempozyumu'na video mesaj ile katıldı.Sempozyumun açılış konuşmalarını, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ile SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran yaptı.Sempozyuma video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AK Parti iktidarları döneminde Türkiye'nin teknolojik gelişim açısından büyük bir sıçrama gerçekleştirdiğini belirterek şöyle konuştu:Uydu teknolojisi, internet altyapısı, yapay zeka teknolojileri açısından büyük ilerlemeler kaydettik. Bir yandan 'uzay yarışında biz de varız' diyoruz, yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiş uydularımızı uzaya gönderiyoruz. Diğer yandan günümüzün en ileri teknolojileri ile donatılmış olan hepimizi gururlandıran Togg gibi akıllı cihazlar üretiyoruz. Bir yandan TCG Anadolu gibi dünyada çok az ülkenin sahip olabildiği türde bir SİHA uçak gemisi yapıyor, diğer yandan yerli helikopterler, denizaltılar yapıyoruz. Hava, kara, deniz, denizaltı ve uzay için ürettiğimiz bu teknoloji harikası araçlar, bir bakıma Türkiye'nin teknoloji alanında dalgalandırdığı bayraklardır. Tabii ki buna enerji, ulaşım, altyapı gibi tüm diğer sektörleri de rahatlıkla ekleyebilirsiniz. Basit bir video konferans görüşmesini bile 'millet teknoloji görsün' diye anlatacak kadar ufku dar, ülkemizin siber güvenlik çalışmalarına, uzay projelerine set çekmek isteyecek kadar vizyonsuz muhalefeti gördükçe onlar adına utanıyoruz. Geçmişten bugüne kadar ülkemizin sanayi ve teknoloji alanında ilerlemesine katkı sağlayan birçok müteşebbisimizin önünde duvar gibi dikilen bu zihniyet, maalesef Türkiye'nin medeniyet yürüyüşünü de akamete uğratmıştır. Türkiye'yi geriletmek niyetinde olan bu sığ zihniyetin, 'Dijitalin Yüzyılı' hedefini içine sindirmesini beklemiyoruz.21 yılda inşa edilen altyapıya, dijital imkanların da ekleneceğine işaret eden Oktay şu ifadeleri kullandı:Dijitalin yüzyılında Türkiye, elindeki büyük veriden değer, hizmet, eser üreterek 2030'larda 25-30 trilyon dolarlık dijital pazardan payını alacaktır. Türkiye, siber vatanda milli uygulamalarla tam bağımsız ve egemen, hem kamu meslek örgütleri hem de özel sektörde süreçleri dijital uygulamalarla hızlandırmış, dijital teknolojiler alanında, insan kaynağı daha zengin bir konumda olacaktır. Web 3.0 ve üzeri yeni teknolojiler kapsamında ülkemize özgü platformların oluşturulması için gerekli teşvik mekanizmalarını hayata geçirmeye devam edeceğiz. Dijital dönüşümü yaygınlaştırmaya yönelik programları imalat sanayinin farklı kollarına adapte ederek özellikle KOBİ'lerin dijitalleşme süreçlerine destek vermeye devam edeceğiz.