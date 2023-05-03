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Bakan Çavuşoğlu: Hava sahamızı Ermenistan uçaklarına kapattık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye ile bakanlar düzeyindeki toplantının 10 Mayıs'ta yapılabileceğini söyledi. Türk askerinin Suriye'den çekilmesi için terör koridoru riskinin ortadan kalması gerektiğini belirtti. Dışişleri Bakanı, "Bizim Suriye topraklarında gözümüz yok" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, Sudan'daki Türkiye Büyükelçiliği'nin geçici Port Sudan bölgesine taşınacağını duyurdu. Ermenistan'daki anıt provokasyonuna tepki gösteren Bakan Çavuşoğlu, "Benim bunu kabul etmem mümkün değil. VIP uçaklar dahil, 3. ülkelere uçuşlara izin verilymiyor" diyerek Türk hava sahasının Ermenistan uçaklarına kapatıldığını açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu: Hava sahamızı Ermenistan uçaklarına kapattık
Ekleme: 3.05.2023 - 10:29 Güncelleme: 3.05.2023 - 11:27 / Editör: Ozge Selin
Bakan Çavuşoğlu: Hava sahamızı Ermenistan uçaklarına kapattık
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NTV'ye, dış politika başlıklarına ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.


Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya, İran ve Suriye ile dışişleri bakanları düzeyindeki toplantının 10 Mayıs'ta Moskova'da olabileceğini söyledi.

Suriye ile normalleşme süreci
Bakan Çavuşoğlu, 'Seçimden önce bakanlar düzeyinde toplantı muhtemel. Bakanlar düzeyinde toplantı 10 Mayıs'ta olabilir.

Anayasa Komisyonu kuruldu. Sekiz turda hiçbir şey olmadı. Buradan bir netice almak lazım. Terör örgütleriyle birlikte mücadele etmek lazım. DAEŞ, YPG Suriye'yi bölmek istiyor. Bizim Suriye topraklarında gözümüz yok.

Diğer taraftan Suriyelilerin gönüllü bir şekilde dönmesinin de kontrol edilmesi gerekiyor. Askerlerin çekilmesi buralar istikrara kavuştuktan sonra olacak.
Bu boşluğu terör örgütleri dolduracak. Muhalefet de diyor ki biz buralardan çekileceğiz. Buranın bir terör koridoru olması riski var. Bizim buradan çekilmemiz demek rejimin buraya tam hakimiyet sağlayacağı anlamına gelmez.

Biz çekilirsek çok ciddi çatışmalar olur. Bu belirsizlik ortamında Türkiye sınırına çok sayıda göçmen gelir. Muhalefetin sözleri de riskli rejimin Türkiye çekilsin sonra görüşelim yaklaşımı da gerçekçi bir yaklaşım değil.' ifadelerini kullandı.

Sudan'dan Türklerin Tahliyesi
Bakan Çavuşoğlu, 'Şu ana kadar 2 binden fazla kişiyi tahliye ettik. Askeri bir uçakla sağlık personelimizi getireceğiz. Büyükelçiliğimizin olduğu bölgede çok ciddi bir çatışma var. Merkezi yönetim büyükelçiliğin taşınması konusunda tavsiye verdi. Ancak bölgede ateşkese uyulmuyor. Afrika Birliği ve Etiyopya ile birlikte Sudan'da kalıcı ateşkes için çalışmaları yürütüyoruz. Elçiliğimiz geçici olarak Port Sudan'a taşınacak.' ifadelerini kullandı.

Tahıl Sevkiyatı
Bakan Çavuşoğlu Tahıl sevkiyatı konusunda, 'Rusya'nın ihracatındaki sorunlar devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız yoğun seçim döneminde bir çaba sarf etti. Tam bir garanti yok ama ciddi bir çatışma var.' açıklamalarda bulundu.

AB ile ilişkiler: Vize serbestisi
AB sözünde durmadı. Yıllardır süren bir tıkanıklık var, fasıllar açılmadı.

Yurt dışı seçmenler sandık başında
Fransa'da PKK destekçileri provokasyon yaptı. Marsilya'da terör örgütü PKK sempatizanlarının Türk vatandaşlarına saldırmasıyla ilgili Fransa'yı uyardık. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın heyecanı yurt içinden fazla.

Ermenistan ile ilişkiler son durum
Ermenistan'daki anıt provokasyonuna tepki gösteren Çavuşoğlu, 'Benim bunu kabul etmem mümkün değil' açıklamasında bulunarak 'Ermenistan'ın 3. ülkelere uçuşlarına kattık' dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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