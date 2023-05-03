52 ilde Kökünü Kurutma Operasyonu: 524 şüpheli gözaltında

Bakan Soylu, 53. Kökünü Kurutma Operasyonu çerçevesinde, 2 bin 841 güvenlik personelinin katılımı ile 52 vilayette 598 şüpheliden 524'ünün gözaltına alındığını açıkladı.İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları...Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve MASAK'ın da yaptığı tahkikat neticesinde ortaya 53'üncü kökünü kurutma operasyonunun hem finans ayağı hem de satışlarının liderlerinin, yöneticilerinin, imalatçılarının, tacirlerinin bir şekilde yakalanması ortaya çıktı.Bu operasyon 2841 personelle, toplam 52 vilayette ve 598 şüpheliye yönelik olarak yapılmıştır. Ve 524 şüpheli de sabah 04.00'te, İstanbul, Ankara'nın da olduğu 52 vilayette gerçekleştirilmiştir.Uyuşturucuyla hem sokakta mücadele ediyoruz, hem de uyuşturucunun bütün finans ayağını güvenlik güçlerimizle beraber, hem teknik, hem banka hesapları dahil olmak üzere mücadelemizi devam ettiriyoruz.Avrupa uyuşturucuya karşı pes etmiştir, Amerika da pes etmiştir. Amerika'da uyuşturucudan yılda 324 kişi ölmektedir, Almanya'da 24 kişi, Türkiye'de ise 4.1. Avrupa'nın bir çok ülkesinde narkoshop'lar açılıyor, Amerika'da kasabalar bu işe dahil ediliyor. Hatta bir miktar uyuşturucunun kullanılabilmesi serbest bırakılıyor.Bu tabi, bizim de bu konuda yoğun bir baskı altında olduğumuzun en önemli delillerinden birisidir. Onlar pes etti, biz ise Afganistan - İran hattındaki eroin rotalarından bir tanesinin rotasını değiştirdik. Rotası Türkiye'den yaptığımız yakalamalar sonucunda başka noktaya kaymış oldu.