Hollandalı ırkçı lider Geert Wilders nefretini kustu! Erdoğan’ın seçim zaferi sonrası tepki çeken paylaşım…

Hollandalı siyasetçi Geert Wilders, Erdoğan'ın ikinci tur zaferinin ardından Türklere nefretini kustu. Daha önce defalarca İslam'a, Hz. Muhammed'e, Kur'an-ı Kerim'e hakaret eden Wilders, Erdroğan'ın seçim zaferi sonrası Türkleri hedef aldı. Twitter hesabından tepki çeken açıklamalarda bulundu.Wilders, 'Umarım, İslamofaşist Erdoğan'a oy veren Hollanda'daki tüm Türkler, şimdi bavullarını toplayıp Türkiye'ye taşınırlar. Güle güle!' ifadesini kullandı.Başka bir paylaşımında ise 'Güle güle Türkiye' ifadelerini kullandı.İslamofobik ve ırkçı açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Wilders, paylaşımlarında sık sık Türkiye'yi hedef alıyor. Geert Wilders, daha önce de Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Türkiye'nin NATO'dan atılması çağrısında bulunmuştu.Irkçı Wilders, 15 Temmuz hain darbe girişimini de savunmuştu. 'Türkiye'de yaşanan darbe girişiminin başarısız olmasına üzüldüm' demişti.