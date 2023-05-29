Fatih’teki pide fırınında yangın: Can kaybı 5 oldu

5 katlı binanın en alt katındaki pide fırınında çıkan yangında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir kişi daha hayatını kaybetti. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Bir yangın, bir aileyi yok etti...İstanbul'un Fatih ilçesi Silivrikapı Mahallesi Vidin Caddesi'nde bulunan bir pide fırınında önceki gece yangın çıktı.5 katlı binanın alt katındaki pide fırınında çıkan yangını görenler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.Alevlere maruz kalan 5'i ağır 6 kişi, hemen hastaneye kaldırıldı.Yaralılardan Mehmet Erboğa, Beşir Erboğa, Mehmet Erboğa ve Abdulkadir Erboğa kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.Ağır yaralı olarak hastanede tedavi gören 23 yaşındaki Eyüp Erboğa da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Yangında can verenlerin sayısı 5'e yükselirken, diğer yaralının tedavisine de devam edildiği öğrenildi.