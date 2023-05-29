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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde CHP vandallığı! Kılıçdaroğlu'na oy vermediği için darbettiler

28 Mayıs seçimleri sonrası Başkan Erdoğan'ın zaferi tüm yurtta coşkuyla kutlanırken Antalya'da skandal bir olay yaşandı. İddiaya göre; Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan U.A, CHP'ye oy vermediği gerekçesiyle darbedildi. U.A, kendisini darbeden şahıstan şikayetçi oldu. Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, saldırıyı kınadığını ve olayın takipçisi olacağını ifade etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde CHP vandallığı! Kılıçdaroğlu'na oy vermediği için darbettiler
Ekleme: 29.05.2023 - 20:56 Güncelleme: 29.05.2023 - 21:20 / Editör: Ozge Selin
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde CHP vandallığı! Kılıçdaroğlu'na oy vermediği için darbettiler
Türkiye, son yılların en kritik seçimi olarak değerlendirilen 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gitti. Yoğun katılımın gerçekleştiği seçim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferi ile sonuçlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, oyların yüzde 52'sinden fazlasını alarak rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na fark attı.

'CHP'YE OY VERMEDİĞİ İÇİN DARBEDİLDİ' İDDİASI

Milli iradenin tecelli ettiği tarihi gecenin ardından demokrasi bayramına gölge düşüren bir olay kayıtlara geçti. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kaş Hizmet Biriminde görevli U.A, iddiaya göre CHP'ye oy vermediği için darbedildi. Darp raporu için başvuruda bulunacağı öğrenilen U.A, kendisini darbeden şahıstan da şikayetçi oldu.

MENDERES TÜREL'DEN KINAMA

Yaşanan insanlık dışı olaya tepki gösteren eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak saldırıyı kınadığını belirtti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde CHP vandallığı! Kılıçdaroğlu'na oy vermediği için darbettiler

'KENDİNDEN OLMAYANA YAŞAM HAKKI TANIMAYAN VANDALLARI KINIYORUM'

Türel paylaşımında darbedilen vatandaşa geçmiş olsun dileklerini ileterek şunları kaydetti:

'Bu demokrasi düşmanı, tahammülsüz, kendinden olmayana yaşam hakkı tanımayan vandalları kınıyorum. Sorumlular hesap verene kadar bu işin peşini bırakmayacağız. Kardeşimize çok geçmiş olsun.'

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde CHP vandallığı! Kılıçdaroğlu'na oy vermediği için darbettiler

İZMİR'DE GENÇ KIZA TAŞLI SALDIRI!

İzmir'de de Başkan Erdoğan'ın seçim zaferini kutlayan bir genç kız, taşlı saldırıya uğradı. Genç kız, uğradığı saldırı sonucu kanlar içinde kaldı.
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde CHP vandallığı! Kılıçdaroğlu'na oy vermediği için darbettiler
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