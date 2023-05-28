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Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu
%52,14

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

%52,14

26.813.507 Oy
%47,86

KEMAL KILIÇDAROĞLU

%47,86

24.614.448 Oy
Seçmen Sayısı Kullanılan Oy Geçerli Oy Geçerli Oy Oranı % Oy Kullanma Oranı % Sandık Sayısı Açılan Sandık Sandık Açılma
Oranı %
60.697.844 51.981.488 51.427.955 % 98,94 % 85,64 191.884 188.029
% 97,99

Sandıkların yüzde 92'si açıldı! İşte seçim sonuçları

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde saat 17.00 itibariyle oy kullanma işlemi sona erdi. Sandıkların yüzde 93'ü açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 52,5'te. YSK Başkanı da ilk sonuçları açıkladı.

Sandıkların yüzde 92'si açıldı! İşte seçim sonuçları
Ekleme: 28.05.2023 - 19:31 Güncelleme: 28.05.2023 - 19:49 / Editör: Ozge Selin
Sandıkların yüzde 92'si açıldı! İşte seçim sonuçları
Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde saat 17.00 itibariyle oy kullanma işlemi sona erdi.

YSK BAŞKANI OY ORANLARINI AÇIKLADI

YSK Başkanı Yener, saat 19:42 itibariyle oyların yüzde 54,60'ının sayıldığını açıkladı. Bu sonuçlara göre Erdoğan'ın oyu yüzde 54,47; Kılıçdaroğlu'nun oyu yüzde 45,53.

18.15'TE YAYIN YASAĞI KALDIRILDI

YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağının 18.15 itibariyle kaldırıldığını açıkladı.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI
14 Mayıs'ta yapılan ilk tur seçimlerinin sonuçları şöyleydi:

Recep Tayyip Erdoğan: 49,51
Kemal Kılıçdaroğlu: 44,88
Sinan Oğan: 5,16
Muharrem İnce: 0,43
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