Sandıkların yüzde 92'si açıldı! İşte seçim sonuçları

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde saat 17.00 itibariyle oy kullanma işlemi sona erdi. Sandıkların yüzde 93'ü açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 52,5'te. YSK Başkanı da ilk sonuçları açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde saat 17.00 itibariyle oy kullanma işlemi sona erdi.YSK Başkanı Yener, saat 19:42 itibariyle oyların yüzde 54,60'ının sayıldığını açıkladı. Bu sonuçlara göre Erdoğan'ın oyu yüzde 54,47; Kılıçdaroğlu'nun oyu yüzde 45,53.YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağının 18.15 itibariyle kaldırıldığını açıkladı.14 Mayıs'ta yapılan ilk tur seçimlerinin sonuçları şöyleydi:Recep Tayyip Erdoğan: 49,51Kemal Kılıçdaroğlu: 44,88Sinan Oğan: 5,16Muharrem İnce: 0,43