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RECEP TAYYİP ERDOĞAN
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KEMAL KILIÇDAROĞLU
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yenilgi sonrası ilk açıklama: İstifa yok 'devam' dedi
8'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerin ardından ilk açıklamasını yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu, 'istifa' baskılarını görmezden gelerek 'devam' mesajı verdi. Kılıçdaroğlu, "Mücadele etmeye devam edeceğim" dedi.
8'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs seçimlerinde yaşadığı hüsran sonrası değerlendirmede bulundu.
Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen 'istifa' çağrılarına kulak tıkadı. Kılıçdaroğlu mücadeleye 'devam' mesajı verdi.
KILIÇDAROĞLU: MÜCADELE VERMEYE DEVAM EDECEĞİM
Kemal Kılıçdaroğlu, 'Şu andan itibaren öncelikle bana oy veren 25 milyon vatandaşımızı moralli şekilde dimdik ayakta görmek istiyorum. Yürüyüşümüz sürüyor, buradayız.' açıklamasında bulundu.
Kılıçdaroğlu, 'Bu toprakların bir insanı olarak bolluk, bereket, huzur içinde yaşayın diye mücadele verdim, vermeye de devam edeceğim.' dedi.
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