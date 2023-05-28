%52,14
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%52,1426.813.507 Oy
%47,86
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%47,8624.614.448 Oy
|Seçmen Sayısı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Geçerli Oy Oranı %
|Oy Kullanma Oranı %
|Sandık Sayısı
|Açılan Sandık
|Sandık Açılma
Oranı %
|60.697.844
|51.981.488
|51.427.955
|% 98,94
|% 85,64
|191.884
|188.029
|
% 97,99
Deprem bölgesi yine rekor kırdı! Küfürbazlara en güzel yanıt: İşte 28 Mayıs seçim sonuçları
Depremin vurduğu 11 ilde 14 Mayıs seçimlerinde Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın birinci çıkmasının ardından depremzedelere yönelik sistematik linç kampanyası başlatılmıştı. Depremzedeler, kendilerine yapılan hakaret ve küfürlere en güzel cevabı yine sandıkta verdi. Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ'dan gelen seçim sonuçlarına göre Başkan Erdoğan yine bölgede en fazla oyu alan isim oldu.
Türkiye, 28 Mayıs Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimleri için sandık başına gitti. Deprem bölgesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan yine rekor kırdı. İşte bölgeden gelen sonuçlar...
ADANA
Açılan sandık: yüzde 50,93
Recep Tayyip Erdoğan yüzde 48,28
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 51,72
ADIYAMAN
Açılan sandık: yüzde 82,16
Recep Tayyip Erdoğan yüzde 71,29
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 28,71
GAZİANTEP
Açılan sandık: yüzde 92,32
Recep Tayyip Erdoğan yüzde 62.81
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 37,19
HATAY
Açılan sandık: yüzde 79,77
Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,28
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 50,72
KAHRAMANMARAŞ
Açılan sandık: yüzde 82
Recep Tayyip Erdoğan yüzde 75,15
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 24,85
KİLİS
Açılan sandık: yüzde 100
Recep Tayyip Erdoğan yüzde 70,12
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 29,88
MALATYA
Açılan sandık: yüzde 91,53
Recep Tayyip Erdoğan yüzde 72
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 28
OSMANİYE
Açılan sandık: yüzde 78,33
Recep Tayyip Erdoğan yüzde 65,98
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 34,02
ŞANLIURFA
Açılan sandık: yüzde 81,44
Recep Tayyip Erdoğan yüzde 65,07
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 34,93
ELAZIĞ
Açılan sandık: yüzde 96,64
Recep Tayyip Erdoğan yüzde 70,5
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 29,5
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