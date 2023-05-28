Deprem bölgesi yine rekor kırdı! Küfürbazlara en güzel yanıt: İşte 28 Mayıs seçim sonuçları

Depremin vurduğu 11 ilde 14 Mayıs seçimlerinde Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın birinci çıkmasının ardından depremzedelere yönelik sistematik linç kampanyası başlatılmıştı. Depremzedeler, kendilerine yapılan hakaret ve küfürlere en güzel cevabı yine sandıkta verdi. Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ'dan gelen seçim sonuçlarına göre Başkan Erdoğan yine bölgede en fazla oyu alan isim oldu.