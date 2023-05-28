CHP'lileri kızdıran tweet: İYİ Partili isimden Erdoğan'a tebrik

İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti, aday olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu isim vermeden suçladı.

Türkiye genelinde sandıkların yüzde 97,7'si açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 52,15 ile yarışı önde götürüyor.Kemal Kılıçdaroğlu'nun mağlubiyeti muhalefette hayal kırıklığına neden olurken, İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'dan dikkati çeken bir çıkış geldi.İsim vermeden Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını eleştiren Özkan, seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti.