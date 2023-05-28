%52,14
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%52,1426.813.507 Oy
%47,86
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%47,8624.614.448 Oy
|Seçmen Sayısı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Geçerli Oy Oranı %
|Oy Kullanma Oranı %
|Sandık Sayısı
|Açılan Sandık
|Sandık Açılma
Oranı %
|60.697.844
|51.981.488
|51.427.955
|% 98,94
|% 85,64
|191.884
|188.029
|
% 97,99
Başkan Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta sonuç belli oldu
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı sandıktan, en yüksek oyu Erdoğan aldı.
Başkan Erdoğan'ın oy kullandığı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'ndaki 3279 numaralı sandığın sonuçları açıklandı.
Sandıktan Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a 213, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 134 oy çıktı, 4 oy ise geçersiz sayıldı.
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