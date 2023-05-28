Adalet Bakanı Bozdağ: Katılımın yüksek olacağını düşünüyorum

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için vatandaşlar sandıklara gitti.Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili seçilen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, oyunu bu kentte kullandı.Bozdağ, "Seçimin 2. turunda oyumu milletimizin geleceği için, huzur, refah, güven ve istikrarın devamı için kullandım." dedi.Sonucun hayırlı olmasını dileyen Bozdağ, konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü:Seçimlerimizin milletimize, ülkemize, hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Oyumu, milletimizin ve ülkemizin geleceği için; huzur, refah ve istikrarın devamı için kullandım.Gördüğüm kadarıyla Şanlıurfa'mızda ve ülkemizin dört bir yanında seçimin başladığı andan şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Milletimizin, milli iradesine ve demokrasisine sahip çıkması mükemmel.Katılımın yüksek olacağını düşünüyorum. Bütün vatandaşlarımızı sandığa gelmeye, milletimizin ve ülkemizin geleceği için siyasi tercihini sandığa yansıtmaya davet ediyorum.Adalet Bakanı, "Bir oy çok kıymetli. Onun için geleceğe dair söz söylemenin yolu da sandıktır." dediği konuşmasını şu sözlerle tamamladı:İnşallah vatandaşlarımız sandığa gelerek tercihlerini yansıtırlar. Milletimizin geleceğini kime emanet edeceğimize ortaklaşa karar vermiş oluruz.Seçimlerimiz, geleceğimiz için yol açıcı, yol gösterici olsun diye dua ediyorum.