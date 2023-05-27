Kılıçdaroğlu’nun özel uçakta mütevazı yaşamı

Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu her fırsatta cumhurbaşkanı seçilmesi halinde mütevazı bir yaşam süreceği iddiasında bulunuyor. Ancak Kılıçdaroğlu’nun daha şimdiden özel uçakla seyahat ettiğini gösteren fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.Sunucusu Barış Bozkurt sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu ile fotoğraflarını paylaştı. “Benim de fotoğrafım var” mesajını yazan Bozkurt’un paylaşımında ilk dikkat çeken mekanın özel uçak olması.Paylaşılan fotoğraflar sonrası Kılıçdaroğlu’nun “Yine söylüyorum, söke söke alacağım ve o uçakları satacağım. Ben söylersem gelirim ve yaparım, hiçbir güç, sen dahil engel olamazsın” sözleri akıllara geldi.HDP’nin koalisyon ortağı olduğu Yedili Masa’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman'da Saadet Partisi tarafından düzenlenen iftar programına nisan ayının başında özel uçakla gitmişti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise 'minibüs ile yolculuk' görüntüsünü sosyal medyadan paylaşarak 'mütevazılık' algısı vermeye çalışmıştı. Özel sosyal medya paylaşımında "Millet İttifakımızın Cumhurbaşkanı adayı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Meral Akşener ile birlikte Adıyaman'da Saadet Partisi'nin iftarına gittik. Adıyaman, ne şatafatlar ne Mercedes'ler gördü. 14 Mayıs'tan sonra şatafat bitecek" demişti.