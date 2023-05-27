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Kılıçdaroğlu, HDP ile mutabakata vardı... Suriye’de öz yönetim bölgesi oluşturacaklar

HDP’li Cengiz Çandar, Millet İttifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP’nin Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğusu için Suriye PYD/YPG terör örgütü modeli bir özerklik/öz yönetim mutabakatına vardığını açıkladı. Çandar ayrıca, ülkeyi iyi yönetmek istiyorsa kendilerinin dinlenmesi gerektiği söyledi.

Kılıçdaroğlu, HDP ile mutabakata vardı... Suriye’de öz yönetim bölgesi oluşturacaklar
Ekleme: 27.05.2023 - 14:59 Güncelleme: 27.05.2023 - 15:16 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu, HDP ile mutabakata vardı... Suriye’de öz yönetim bölgesi oluşturacaklar
Millet İttifakının, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile imzaladığı protokoldeki 'kayyum' maddesine tepki gösteren HDP'nin Kılıçdaroğlu'na desteğini çekip çekmeyeceği merak ediliyordu. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile Yeşil Sol Parti (YSP) Eş Sözcüleri Çiğdem Kılıçgün ve İbrahim Akın, yaptıkları basın açıklamasında Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda da destek vereceklerini açıkladı.

Millet ittifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile çözüm süreci ve özerklik üzerine mutabakat imzaladığı ortaya çıktı. HDP'li Cengiz Çandar, terör örgütü PKK'nın kanalına yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu ile uzlaştıkları maddelere dair detayları anlattı.

ÜLKEYİ YÖNETMEK İSTİYORSANIZ BİZİ DİNLEYİN

CHP lideri Kılıçdaroğlu'num ekonomiyi düzeltmek istiyorsa Kürt sorununa çözüm bulması gerektiğini söyleyen Çandar, 'İyi bir yolda yürümek istiyorsanız ülkeyi gerçekten barışa kavuşturmak istiyorsanız, barış olmadan ekonomi falan da toparlanmaz o yüzden siz gelin bizi dinleyin. Kısa vadede en azından yeni iktidar sahiplerine bazı şeyleri benimsetmekte bizim önemli bir rolümüz olur' dedi.

ÖZERK BİR KÜRT DEVLETİ

Suriye'de özerk bir Kürt devleti kurmak istediklerini söyleyen Çandar, 'Kürtlerin kendi kendini yönetme hakları var. Merkeziyetçi bir ülke değil ademi merkeziyetçi bir yapı, dünyanın birçok ileri ülkesi öyle zaten. Türkiye'deki Kürtlerin önemli bölümünün kendilerine bağlı ve ait hissettikleri siyasi hareketin Suriye'deki yansımasıyla Suriye'de öz yönetim bölgesi oluşturması, Türkiye'nin de askeri olarak Suriye'de bulunması, yine bir tehdit algısı oluşturarak Irak'taki bazı Kürt hedeflerine sürekli askeri harekat yapması.Kürt sorununu Türkiye içinden hak hukuk meselesinden çıkarak askeri güvenlik bir sürü alanlara yayıyor' diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, HDP ile mutabakata vardı... Suriye’de öz yönetim bölgesi oluşturacaklar

KILIÇDAROĞLU HDP İLE MUTABAKATA VARDI

Kılıçdaroğlu 'na oy verme sebeplerini saçıklayan Çandar 'İyi niyetli bir şekilde cumhurbaşkanı adayı Kürtlerin de oy vereceği seçilmesini isteyeceği Kılıçdaroğlu ile HDP eş başkanları Pervin Buldan ile Sancar bir mutabakat ortaya koydular' dedi.


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