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Beyaz Gazete
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İşte Gabar petrolü! Yeni müjdeler de geliyor...

Şırnak Valiliği zengin ve kaliteli petrol rezervinin bulunduğu Gabar Dağı bölgesinde çıkan petrolle ilgili video paylaşımı yaptı. Yeni açılan kuyudan çıkan petrolün görüntüsü paylaşılırken, bölgeden yeni müjdelerin gelmesi bekleniyor.

İşte Gabar petrolü! Yeni müjdeler de geliyor...
Ekleme: 27.05.2023 - 11:11 Güncelleme: 27.05.2023 - 11:12 / Editör: Ozge Selin
İşte Gabar petrolü! Yeni müjdeler de geliyor...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa süre önce müjdesini verdiği Cudi-Gabbar petrolünün çıkarılma işlemleri devam ederken, bölgeden yeni müjdelerde geliyor. Şırnak Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin yeni petrol üssü olan ve v-zengin petrol kaynağına sahip Gabar Dağı'nda bulunan Şehit Esma Çevik sahasında petrol arama çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

İŞTE GABAR PETROLÜNÜN GÖRÜNTÜSÜ

Çalışmalar kapsamında 21 Nolu petrol arama kuyusunda yoğun bir petrol çıktığı vurgulanan paylaşımda, bölgede çalışmaların hızla yürütüldüğü ve petrol kuyusuyla ilgili üretim testlerinin devam ettiği ifade edildi. Paylaşımda ayrıca, petrol arama kuyusundan çıkan petrolün görüntüsü de yer aldı.

İşte Gabar petrolü! Yeni müjdeler de geliyor...

İşte Gabar petrolü! Yeni müjdeler de geliyor...
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