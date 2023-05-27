Başkan Erdoğan’dan eski komşusuna sürpriz ziyaret!
İstanbul'da eski komşularından 85 yaşındaki Binnaz Baloğlu'nu ziyaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, burada çocuklara hediyeler de dağıtarak onları mutlu etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski komşularından Binnaz Baloğlu'nu evinde ziyaret etti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ESKİ KOMŞUSUNA ZİYARET
Başkan Erdoğan, Beykoz'da düzenlenen mitingde halka hitap ettikten sonra Tokatköy Mahallesi'nde yaşayan eski komşusunun evine geçti.
Burada mahalle sakinleri tarafından sevgi gösterileriyle karşılanan Erdoğan, 85 yaşındaki Baloğlu'na ziyarette bulundu. Başkan Erdoğan, ziyaret sonrası vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.
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