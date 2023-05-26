Şehit babası oğlunun giydiği son kıyafeti gösterip seslendi: ‘Bu vatanı seven PKK’nın destek verdiğine oy veremez’

Konyalı Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer'in (25), 2019 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait Suriye'nin Azez bölgesindeki üsse PKK/YPG'li teröristlerin düzenlediği havan saldırısında şehit oldu.Baba Recep Mermer oğlunun şehit olduğunda üzerinde bulunan kıyafetini çerçeveletip evinin duvarına astı. Bu kıyafetleri gösterip 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veren seçmene seslenen Mermer, 'Bu sizin evinizin duvarında olsa ne yaparsınız?Kimse vatan hainlerinden, din düşmanlarından yana olmasınlar. Bunların amacı ülkeyi yönetmek değil, vatanımızı PKK'ya hainlere teslim etmek. Bu işin vebali var bunu unutmasınlar' dedi.Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK'ya yıllardır terör örgütü bile diyemediğini belirten Recep Mermer, 'Ben oğlumu bu vatanı, memleketi, insanımızı korusun diye askere yolladım. Orada iki tane hain oğluma ve diğer evlatlarıma roket atsın diye değil.Rabbim bize şehit ailesi olmayı nasip etti. Ama bunlar ne yapıyor. Benim oğluma roket atan, mermi atan hainlerle bir oluyorlar. Kimse bunun vebalini ne bu dünyada ne de öbür dünyada veremez.Hele ki oy kaybedeceğim düşüncesiyle PKK'ya yıllardır terör örgütü diyemeyenlerin yatacak yeri bile yok. Bunların vatanla alakaları yok. Tek derdi ülkeyi bölmek, Erdoğan'ı göndermek. Siyasi hayatlarında ne yaptılar ki şimdi ne yapacaklar. PKK eşittir CHP'dir' dedi.Koalisyon içerisinde bulunanları bir araya getiren bir gücün olduğunu belirten Recep Mermer, 'Hem siyasi hem de fikir açısından birbirlerine benzemeyen, tamamen zıt insanların birileri tarafından birleştirildi.40 bin tane vatan evladının kaybedilmesi, terör örgütlerine destek verilmesi, FETÖ denilen hain yapının pençesine düşmeleri, KHK ile ihraç edilen hainlerin görevlerine iade edilecek vaatleri boşuna değil.Bunları söyletenler var. Ama bizim hainlerde saf tutanlarla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada işimiz olmaz. Milliyetçi denilen, kendilerini öyle tanıtanlar o safta, yıllarca başörtüsü zulmü yaşamış bir partinin temsilcisi Temel Karamollaoğlu orada.Sizin Ayasofya kapatılsın denilen zihniyetin içerisinde sizlerin ne işiniz var? Bizim tek derdimiz vatan, millet. Mevzu bunlar olunca bizim karşımızda kimse duramaz. Millet ittifakı bu değerleri yok sayıp terör örgütünün karşısında boyun eğebilir ama biz eğmeyiz.Zaten kimin ne olduğunu da görüyoruz. İnsanımız 28 Mayıs'ta gerekeni yapacak. Bu şer odaklarını ebediyete uğurlayacak. Patates soğan fiyatlarına kızıpta evdeki etten, bulgurdan olmanın bir anlamı yok. Biz patates, soğansız yaşarız ama vatansız yaşayamayız. Vatan olmazsa bunlarda olmaz' ifadelerini kullandı.Kılıçdaoğlu'nun milliyetçilik söylemlerini de değerlendiren Recep Mermer, 'Çakma milliyetçilik yapıyorlar. Madem bu kadar milliyetçisiniz askerinize, polisinize sıkanlarla neden el sıkışıyorsunuz?'