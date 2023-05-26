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Beyaz Gazete
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Memur-Der Federasyonu'ndan Cumhurbaşkanı seçiminde Erdoğan'a destek

Memur-Der Federasyonu çatısı altındaki Engelliler Meclisi'nin Genel Başkanı Şengül Cenik, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini bildirdi.

Ekleme: 26.05.2023 - 13:43 Güncelleme: 26.05.2023 - 13:44 / Editör: Ozge Selin
Memur-Der Federasyonu'ndan Cumhurbaşkanı seçiminde Erdoğan'a destek
Türkiye günler sonra kritik seçimler için sandık başına gidecek.

Memur-Der Genel Başkanı Cengiz Özbay ve Engelliler Meclisi Genel Başkanı Cenik, bir otelde basın toplantısı düzenleyerek Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özbay, birlikte hareket eden sivil toplum kuruluşları olarak her zaman devletin yanında yer aldıklarını söyledi. Özbay, "Bugün de çocuklarımız, torunlarımız, aile bütünlüğümüz için; yerli ve milli kazanımlarımızı kaybetmemek, devletimizi korumak için Cumhurbaşkanı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'a evet diyeceğiz." dedi.

Cenik de Memur-Der öncülüğündeki Engelliler Meclisi Genel Başkanlığı'nın 500'e yakın sivil toplum kuruluşunu temsil yeteneğinde olduğunu belirtti.

"Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi ilan ediyoruz"
28 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur oylamasında Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceklerini kaydeden Cenik, engelliler olarak kazanımlarını kaybetmek istemediklerini söyledi.

Cenik, "Geleceğimizi emanet edebileceğimiz yönetim ve yöneticiler istiyoruz. Cumhurbaşkanı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Memur-Der Federasyonu'ndan Cumhurbaşkanı seçiminde Erdoğan'a destekMemur-Der Federasyonu'ndan Cumhurbaşkanı seçiminde Erdoğan'a destek
"Türkiye Yüzyılı seçimi"
Seçimin önemine işaret eden Cenik, bunun bir Türkiye Yüzyılı seçimi olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetimde olduğu 21 yıllık iktidarlar döneminde ülkenin büyük bir kalkınma kaydettiğini ifade eden Cenik, Türkiye'nin geleceği ve kaderinin bu seçimlere bağlı olduğunu aktardı.

Parlamenter sistemle yönetildiği yıllarda Türkiye'de 25 gün ömrü olan hükümetler gördüklerini ifade eden Cenik, hızlı karar alabilen ve aldığı kararı hızla uygulayabilen hükümetler ile zamanla yarışabileceklerini söyledi.
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