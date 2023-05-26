Kandil’den Kılıçdaroğlu’na bir destek daha! Teröristbaşı Öcalan'a özgürlük için oy istedi

Bebek katili Abdullah Öcalan'ı özgürlükçü olarak tanıtan terörist Avesta, "Apo'nun sesinin çıkmaması için, üzerinde ağırlaştırılmış tecrit uyguluyorlar, kirli faşizan siyaset yürütüyorlar. 26 aydır Apo'dan haber alamıyoruz. İmralı adasında özel yasalar uygulanıyor." dedi.Başkan Erdoğan'ı ve iktidarı hedef alan terörist Sozdar Avesta, "Apo'ya tecridin sonlandırılması ancak ve ancak Rêber Apo'nun fiziki özgürlüğüyle mümkün olacaktır. Faşizmi yıkarsak, faşist egemenliğini kırarsak Rêber Apo'nun fiziki özgürlüğünü kaçınılmaz kılabiliriz; toplumlar, kadınlara yönelik soykırımın, katliamları ortadan kaldırabiliriz." dedi.Terörist Sozdar Avesta şu skandal sözlerle Başkan Erdoğan'ı hedef almayı sürdürürken Kılıçdaroğlu'na oy istedi;"Eğer aldığımız bir nefes varsa, bu ancak Apo'nun özgürlüğü ile, Apo şahsında halkımızın ve kadınların özgürlüğünü sağlamakla mümkündür. Şunu çok iyi biliyoruz; halkımız dönem görevlerini yerine getirecektir. Bu anlarda, bu günlerde değerli bir mücadele yürüttüler. Faşizmin yıkılması için demokratik bir şekilde seçimleri de bir mücadele yöntemi olarak kullandılar. Bütün hile ve sahtekarlıklara rağmen halkımız özellikle 14 Mayıs'ta faşiste, soykırımcıya büyük bir ders verdi. Ancak işimiz daha bitmedi.Önümüzdeki günlerde, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri var. O inançtayım ki, halkımız ve Türkiye'de yaşayan tüm halklar, demokratik kesimler, kadın örgütleri, aydınlar, sanatçılar ve toplumun faşizme karşı olan tüm bileşenleri güçlerini birleştirecek, 28 Mayıs'ta bu faşizmi yıkacak."Bölücü ifadelerle sandık çağrısı yapan terörist, "Tekrar tüm halkımıza, özellikle de Türkiye halklarına çağrıda bulunuyorum. Kurdistan halkı görevini layıkıyla yerine getiriyor, nitekim getirdi de. Fakat bu yük sadece Kurdistan halkının omuzlarında olmamalı. Bu faşizmden sadece Kürt halkı zarar görmüyor. Bütün özgürlükçü, demokratik güçler, eşitliğe, özgürlüğe muhtaç olan bütün kesimler bu faşizme karşı kalkmalı. Ancak bu şekilde döneme cevap olabilir ve tecridi kırabilir, zulümkarları yenebiliriz, özgürlüğü mümkün kılabiliriz." dedi.HÜDA PAR üzerinde de Başkan Erdoğan'ı hedef alan PKK'lı terörist Sozdar Avesta, "Erdoğan zihiniyetini yenmek Kurdistan halkının, tüm Türkiye halklarının ve tüm kadınların başat görevidir." ifadeleriyle bölücü söylemlerini sürdürerek şu sözlerle Kılıçdaroğlu'na oy istemeyi sürdürdü;"Demokrasi elinin 28 Mayıs'ta ineceğine inanıyorum. Tüm şehitlerin, bütün zindan direnişçilerinin ve zulme uğrayan halkların intikamı bu şekilde alınacaktır. Dönem bizden bunu istiyor, hamleler buna göre örgütlenmiştir. Özgürlük zamanıdır, birlik zamanıdır. Zaman, faşizmi yenme ve halkların birliğini büyütme zamanıdır. Bu temelde şu çağrıyı yapıyorum; Leylaların, Gulçiyaların, Fazılların, Peymanların, Raperînlerin ruhuyla, halkımız bu tarihi görevleri de yerine getirecektir. Yerine getirmek için de Leylaların çizgisinde mücadeleyi daha fazla büyütmeli, görev ve sorumluluklarına sahip çıkmalıdır."