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Göç İdaresi Başkanlığı: 96 bin 785 düzensiz göçmenin girişi engellendi

Göç İdaresi Başkanlığı, 1 Ocak-26 Mayıs tarihleri arasında 96 bin 785 düzensiz göçmenin ülkeye yasa dışı yollardan girişinin engellendiğini açıkladı.

Ekleme: 26.05.2023 - 16:30 Güncelleme: 26.05.2023 - 16:37 / Editör: Ozge Selin
Göç İdaresi Başkanlığı: 96 bin 785 düzensiz göçmenin girişi engellendi
Suriye'de yaşanan iç savaşın ardından ülkelerin ayrılmak isteyen Suriyeli vatandaşların tercihleri arasında Türkiye bulunuyor.

Türkiye'de ülke içerisinde huzursuzluğa izin verilmiyor. Bu kapsamda sınır bölgesinde yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan şahıslara yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Ülkeye yasa dışı yollardan giriş engellendi

Göç İdaresi Başkanlığı, 1 Ocak-26 Mayıs tarihleri arasında 96 bin 785 düzensiz göçmenin ülkeye yasa dışı yollardan girişinin engellendiğini açıkladı.

"42 bin 738 düzensiz göçmen yakalandı"

Göç İdaresi Başkanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, düzensiz göç ile mücadelenin tüm hızıyla devam ettiği vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:

1 Ocak-26 Mayıs tarihleri arasında Afganistan’a toplam 27 charter seferi gerçekleştirildi. Söz konusu charter seferleri ile Afganistan uyruklu 4 bin 414 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Tarifeli uçuşlarla birlikte 12 bin 839 Afganistan uyruklu yabancının ülkesine dönüşü sağlandı.

Tüm diğer uyruklarla birlikte yılbaşından bu yana 39 bin 576, son 12 ayda 134 bin 602 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Yasa dışı yollardan ülkemize girenlerin tespit ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 42 bin 738 düzensiz göçmen yakalandı. Böylece etkin yakalama ve etkin sınır dışı mekanizması sayesinde yüzde 93’lük bir sınır dışı oranına ulaşılarak, dünyada örneği görülmemiş bir başarı sağlandı.

Ülkemiz sınırlarında alınan en üst düzey tedbirler neticesinde de 96 bin 785 düzensiz göçmenin ülkeye yasa dışı yollardan girişi engellendi.
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