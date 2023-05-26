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CHP'de kılıçlar çekildi! 'Kaos kurultayı' için geri sayım

Geçen sene ertelenen CHP Olağan Kurultayı için 28 Mayıs sonrası düğmeye basılacak. Genel başkanlığa oynayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yoğun çalışma içine girdiği öne sürülürken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ise bu süreçte en büyük rakibi olarak değerlendiriliyor.

CHP'de kılıçlar çekildi! 'Kaos kurultayı' için geri sayım
Ekleme: 26.05.2023 - 10:36 Güncelleme: 26.05.2023 - 10:37 / Editör: Ozge Selin
CHP'de kılıçlar çekildi! 'Kaos kurultayı' için geri sayım
14 Mayıs'ta hem cumhurbaşkanlığı seçiminde ağır darbe alan hem de milletvekili seçimlerinde küçük ortaklara 37 koltuk hediye ederek eleştiri yağmuruna tutulan CHP'de kurultay hazırlıkları şimdiden başladı.

Geçen sene salgın koşulları ve erken seçim ihtimalini gerekçe göstererek kurultayı erteleyen Kılıçdaroğlu'nun bu kez nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.

Kurultayın seçim sonrası 45 gün içinde yapılması öngörülürken, cumhurbaşkanlığı yarışını kaybetmesi halinde Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa çağrıları artacak.

Kılıçdaroğlu'na yakın isimler ise 14 Mayıs'ta elde edilen oyun tarihi bir başarı olduğunu savunarak başkanlık koltuğunun değişmemesi gerektiğini öne sürüyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN DİRENMESİ ZOR

Partiye yakın kaynaklar, seçimin kaybedilmesi halinde sert eleştirilere maruz kalacak olan Kılıçdaroğlu'nun buna direnemeyerek genel başkanlık görevinden ayrılmasına kesin gözüyle bakıyor.

1 sene ertelenen olağan kurultayda en az 5-6 adayın çıkması bekleniyor. Kulislerde favori olarak gösterilen İmamoğlu'nun seçim mitingleri boyunca da bunun altyapısını hazırlamak için yoğun çalıştığı belirtiliyor.

Parti içinde şimdiden gruplaşmaların görüldüğü bildirilirken, Oğuz Kaan Salıcı'nın da adaylığına yüksek şans tanınıyor. 10 Aralık Hareketi'nden Salıcı'ya en büyük desteği veren ismin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun olduğu aktarıldı.

Kulislerde adaylık için adı geçen sürpriz isim ise Mustafa Sarıgül olarak dikkat çekiyor. Sarıgül'ün kendi partisindeki başkanlığı devredip CHP'ye tekrar dönmeye sıcak baktığı aktarıldı. İddialar arasında Gürsel Tekin'in adı da sıklıkla dillendiriliyor.

KAOS KURULTAYI OLACAK

Çok sayıda adayın başkanlık için yarışacağı kurultay, sert hesaplaşmaların ve eleştirilerin de merkezi olacak.

Özellikle parti örgütlerindeki birçok önemli ismin, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin yapılmayan temayül yoklamaları ve milletvekili aday listelerine dair eleştirilerini kurultay sürecine bıraktığı öğrenildi.
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