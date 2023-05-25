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Yumruğunu masaya vuran Kılıçdaroğlu'na Batı'dan sert tepki: Kimse sana inanmıyor

Türkiye, cumhurbaşkanlığı seçimleri için 2. tura gidiyor. Dünya basını da Türkiye'deki seçimleri yakından takip ediyor. 14 Mayıs'a kadar CHP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu güzellemesi yapan Batı medyası ise Kılıçdaroğlu'nun değişimi karşısında şaşkın. İngiltere merkezli Middle East Eye, Kılıçdaroğlu eleştirisinde bulunarak, "Şu anda yürüttüğü politika güçsüzü ezme üzerine kurulu. Sert adamı oynadyığ yumruğunu masaya vurduğunda Türkiye'de kimse ona inanmıyor" dedi.

Yumruğunu masaya vuran Kılıçdaroğlu'na Batı'dan sert tepki: Kimse sana inanmıyor
Ekleme: 25.05.2023 - 11:56 Güncelleme: 25.05.2023 - 11:59 / Editör: Ozge Selin
Yumruğunu masaya vuran Kılıçdaroğlu'na Batı'dan sert tepki: Kimse sana inanmıyor
Türkiye, seçimin ikinci turu için gözünü 28 Mayıs'a dikmiş durumda. Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimleri ise dünya basınının da yakından takip ettiği bir süreç oldu.

14 Mayıs seçimlerine kadar CHP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık açık destek veren Batı medyası ise 14 Mayıs'ta sandıktan çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oylarını görünce adeta geri vites yaptı.

Son günlerde Batı medyası CHP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu güzellemesini bırakıp daha gerçekçi eleştirilere yer veriyor.


Yumruğunu masaya vuran Kılıçdaroğlu'na Batı'dan sert tepki: Kimse sana inanmıyor
Avrupa menşeili Middle East Eye, 'Türkiye seçimleri: Batı neden bu kadar yanlış anladı?' başlıklı bir haber yayımladı.

Başkan Erdoğan'ın ilk tur performasının muhalefette çok etkisi yarattığına dikkat çeken gazete, 'Muhalefetin toparlanması resmen 4 gün sürdü. O kadar büyük bir kargaşaya düştüler ki Kemal Kılıçdaroğlu 'ben buradayım' demek için bir video yayımlamak zorunda kaldı' dedi.

Yumruğunu masaya vuran Kılıçdaroğlu'na Batı'dan sert tepki: Kimse sana inanmıyor

Mültecileri kullanarak Kılıçdaroğlu'nun milliyetçi bir söylemle 'sert adamı' oynamaya çalıştığına dikkat çeken gazete, 'Ancak kimse ona inanmıyor. Şu an yürüttüğü kampanya en zayıf ve güçsüz olanı suçlamaya dayanıyor. Yumruğunu masaya vurması da hiç inandırıcı değil. Sert adamı oynadığında Türkiye'de kimse ona inanmıyor' dedi.

Anketlerden de bahseden Middle East Eye, 'Kılıçdaroğlu ve Batı medyası bu verilere inandı' açıklamasında bulundu.

Dünyanın başka bir yerine göre seçime Türkiye'de aşırı yüksek bir katılım olduğunu ifade eden gazete, 'Türkiye'deki katılımlar İngiltere ile ABD'dekileri gölgede bırakıyor. Örneğin, Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda katılım yüzde 72'nin altındaydı' denildi.

Gazete ayrıca Başkan Erdoğan'ın Orta Doğu'daki en başarılı ve bağımsız lider olduğuna da dikkat çekti.


Geçtiğimiz günlerde ise İngiliz gazetesi The Times'tan Kılıçdaroğlu ile ilgili bir analiz geldi. Gazete Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanmak için çareyi strateji değiştirmekte gördüğünü ifade ederek 'Kılıçdaroğlu terör ve mülteciler üzerinden mesaj vererek milliyetçi oyları almanın hesaplarını yapıyor' dedi.

Gazetenin bu konuyla, 'Erdoğan'ın rakibi, aşırı sağı kazanmak için kalpleri terk etti' yorumunda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmasından bahseden The Times, 'Türk muhalefet lideri Kılıçdaroğlu'nun geçen perşembe günü sahneye çıktığında resmen kişilik nakli geçirdiğini düşünebilirsiniz. Demokrasi ve çoğulculuğa dönüşten bahseden ve elleriyle kalp şekilleri yapan dede figürü de ortadan kaybolmuştu' dedi.

The Times'a göre ise bu söylem değişikliğinin en büyük nedeni Kılıçdaroğlu'nun ilk turda Erdoğan'ın gerisinde kalması.

Kılıçdaroğlu'nun mültecilerle ilgili açıklamalarına da değinen gazete, '14 Mayıs seçimlerinde Erdoğan'ın gerisinde kaldıktan sonra Suriyeli mültecileri evlerine gönderme hedefini tekrarlarken adeta katı bir milliyetçiydi' dedi.

Haberin sonunda The Times, Kılıçdaroğlu'nun mültecilerle ilgili daha önce koruyucu bir usluba sahip olduğunu; ancak şimdi kesinlikle nahoş söylemlerde bulunduğunu ifade etti.

Yumruğunu masaya vuran Kılıçdaroğlu'na Batı'dan sert tepki: Kimse sana inanmıyor

Daha önce de Alman basınında benzer bir haber vardı. Alman gazetesi Tagesspiegel'in de bu sabahki konusu Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

'Batı, Kılıçdaroğlu hakkında yanıldı mı?' başlıklı bir haber yayımlayan gazete okuyucusuna 'Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz?' dedi.

Haberde, 'Geçen pazar günü yapılacak olan ilk oylama öncesinde kalp sembolleriyle demokratik ve barışçıl bir Türkiye vaadi veren CHP'nin adayı şimdi ise özellikle mültecilere yönelik sert bir ifade takınıyor. Pek çok kişi merak ediyor: Hayal kırıklığına uğratır mı?' ifadelerine yer verildi.

Haberin devamında ise '28 Mayıs'ta görevdeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı ikinci tur seçime girecek olan cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun söylemi birçok kişiyi şaşırttı.' denildi.


Yumruğunu masaya vuran Kılıçdaroğlu'na Batı'dan sert tepki: Kimse sana inanmıyor


Fransız gazetesi Le Figaro da geçtiğimiz günlerde yayımladığı bir haberinde Kılıçdaroğlu'nun değişen tavrından bahsetmişti.

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