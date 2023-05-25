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Beyaz Gazete
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Pazarcı esnafı HDP ile olan ittifaka tepki gösterdi: Ekrem İmamoğlu ağır hakaretler saydırdı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa'daki pazarcı esnafıyla HDP ve PKK üzerinden bir tartışmaya girdi. Esnafa sinirlenen İmamoğlu, "Sen terbiyesiz birisin, ahlaksız birisin" dedi. Esnaf, daha sonra İmamoğlu'nun şikayeti üzerine gözaltına alındı.

Pazarcı esnafı HDP ile olan ittifaka tepki gösterdi: Ekrem İmamoğlu ağır hakaretler saydırdı
Ekleme: 25.05.2023 - 16:33 Güncelleme: 25.05.2023 - 16:52 / Editör: Ozge Selin
Pazarcı esnafı HDP ile olan ittifaka tepki gösterdi: Ekrem İmamoğlu ağır hakaretler saydırdı
Türkiye, 14 Mayıs'ta sandığa gitti...

Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, oyların 49.52'sini alarak hem güven tazeledi hem de ilk turu birinci bitirdi.

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu da yüzde 44.88 oy alarak yarışı geride takip etti.

İmamoğlu'nun hayali hüsrana dönüştü
Seçim gecesi büyük hüsran yaşayan ve yalan oranlar açıklayarak milleti kandırmaya çalışan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise 'cumhurbaşkanı yardımcılığı hayali' için İstanbul'da sokağa indi.

Pazar ziyaretlerine devam ediyor
Geçtiğimiz hafta sonu Tuzla ziyaretinden bir vatandaşın "Sizi sonunda İstanbul’da görebildik, şükürler olsun" tepkisiyle karşılaşan İmamoğlu'nun son durağı Bayrampaşa perşembe pazarı oldu.

Tartışma çıktı
İmamoğlu'nun ziyareti sırasında bir esnafın HDP ile işbirliği eleştirisi üzerine tartışma çıktı.

"Sen terbiyesiz birisin, ahlaksız birisin"
Esnafın "PKK’yla olanları istemiyorum" demesi üzerine öfkelendiği görülen İBB Başkanı, "Sen terbiyesiz birisin, ahlaksız birisin" dedi.

Esnaf gözaltına alındı
Esnaf, daha sonra Ekrem İmamoğlu'nun şikayeti üzerine gözaltına alındı.
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Pazarcı esnafı HDP ile olan ittifaka tepki gösterdi: Ekrem İmamoğlu ağır hakaretler saydırdı
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