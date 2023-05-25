Pazarcı esnafı HDP ile olan ittifaka tepki gösterdi: Ekrem İmamoğlu ağır hakaretler saydırdı

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandığa gitti...Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, oyların 49.52'sini alarak hem güven tazeledi hem de ilk turu birinci bitirdi.Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu da yüzde 44.88 oy alarak yarışı geride takip etti.Seçim gecesi büyük hüsran yaşayan ve yalan oranlar açıklayarak milleti kandırmaya çalışan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise 'cumhurbaşkanı yardımcılığı hayali' için İstanbul'da sokağa indi.Geçtiğimiz hafta sonu Tuzla ziyaretinden bir vatandaşın "Sizi sonunda İstanbul’da görebildik, şükürler olsun" tepkisiyle karşılaşan İmamoğlu'nun son durağı Bayrampaşa perşembe pazarı oldu.İmamoğlu'nun ziyareti sırasında bir esnafın HDP ile işbirliği eleştirisi üzerine tartışma çıktı."Sen terbiyesiz birisin, ahlaksız birisin"Esnafın "PKK’yla olanları istemiyorum" demesi üzerine öfkelendiği görülen İBB Başkanı, "Sen terbiyesiz birisin, ahlaksız birisin" dedi.Esnaf, daha sonra Ekrem İmamoğlu'nun şikayeti üzerine gözaltına alındı.