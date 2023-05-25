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Beyaz Gazete
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HDP'li Pervin Buldan Kılıçdaroğlu için oy istedi: Cezaevlerindeki arkadaşlarımıza özgürlük için Erdoğan gitmeli

7'li koalisyon ortaklarından HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Mardin'de yaptığı konuşmada Kemal Kılıçdaroğlu için oy istedi. HDP'li Buldan, terör tutuklusu Selahattin Demirtaş için de özgürlük iması yaparak "Cezaevlerindeki arkadaşlarımızın özgürleşmesi için bir kez daha Erdoğan'ın gitmesine karar vermemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

HDP'li Pervin Buldan Kılıçdaroğlu için oy istedi: Cezaevlerindeki arkadaşlarımıza özgürlük için Erdoğan gitmeli
Ekleme: 25.05.2023 - 00:49 Güncelleme: 25.05.2023 - 01:00 / Editör: Ozge Selin
HDP'li Pervin Buldan Kılıçdaroğlu için oy istedi: Cezaevlerindeki arkadaşlarımıza özgürlük için Erdoğan gitmeli
14 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu ve ortakları, 28 Mayıs seçimleri için her yolu deniyor. Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci turda milliyetçi seçmenin oylarını alabilmek için milliyetçilik tiyatrosu oynarken terör örgütü PKK ile arasına mesafe koyamayan HDP'nin de desteğini almaya devam ediyor. HDP ile işbirliği yapan Kılıçdaroğlu'nun terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'a özgürlük vadettiği bilinirken HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da cezaevlerinde kalanların serbest kalması için Erdoğan'ın gitmesi gerektiğini söyledi.

KILIÇDAROĞLU İÇİN OY İSTEDİ

Mardin'de konuşma yapan HDP'li Pervin Buldan, ortağı olduğu 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu için 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy istedi. Tek amaçlarının Başkan Erdoğan'ı seçtirmemek olduğunu dile getiren Buldan, '14 Mayıs tarihinde Erdoğan kazanmadı. Bizler faşizmi durdurduk. Ama şimdi kaybettirme zamanıdır. 28 Mayıs tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan ve AKP'ye kaybettirmek bir kez daha bizlerin görev ve sorumluluğudur.' dedi.

HDP'li Pervin Buldan Kılıçdaroğlu için oy istedi: Cezaevlerindeki arkadaşlarımıza özgürlük için Erdoğan gitmeli

'CEZAEVLERİNDEKİ ARKADAŞLARIMIZA ÖZGÜRLÜK İÇİN ERDOĞAN GİTMELİ'

Terör suçları nedeniyle Edirne'de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için de özgürlük iması yapan HDP'li Buldan, 'Cezaevlerindeki arkadaşlarımızın özgürleşmesi için bir kez daha Erdoğan'ın gitmesine karar vermemiz gerekiyor.' ifadesini kullandı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER İTİRAF ETMİŞTİ

HDP ile yapılan kirli pazarlığa ilişkin çarpıcı bir itiraf Sırrı Süreyya Önder'den gelmişti. HDP'li Önder, Kılıçdaroğlu ile yapılan anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamasında kendilerine söz verildiğini kaydetmişti. Terör suçlarından dolayı tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için özgürlük iması yapan Önder, Kılıçdaroğlu'nun bunu kabul ettiğini dile getirmişti.

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