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Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CNN International: Erdoğan'ın son seçimi olduğunu düşündük, ancak o kazanmaya hazır

Amerikan medya organı, Erdoğan'ın ilk turda Kılıçdaroğlu'nu geçtiğini ve Meclis'te rahat bir çoğunluğa ulaştığını yazdı. Ortaya atılan öngörülerin, 14 Mayıs'la birlikte gerçekleşmediği vurgulandı.

CNN International: Erdoğan'ın son seçimi olduğunu düşündük, ancak o kazanmaya hazır
Ekleme: 25.05.2023 - 11:05 Güncelleme: 25.05.2023 - 11:30 / Editör: Ozge Selin
CNN International: Erdoğan'ın son seçimi olduğunu düşündük, ancak o kazanmaya hazır
ABD merkezli CNN International televizyonu, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turu büyük bir dikkatle takip ediyor.

Pazar günü düzenlenecek seçimlerin iki adayı var: Mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.

'Erdoğan bu olasılıklara meydan okuyor'
Amerikan yayın organı, Erdoğan'ın ilk turda seçimleri kaybedeceğine kesin gözle bakıldığına dair analizleri ve anketleri hatırlatarak, 'Ancak Erdoğan bu olasılıklara meydan okumuş görünüyor.' dedi.

'Koltuktan ineceği tahmin ediliyordu ama ilk sırada tamamladı'
Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerinin ilk turuna ilişkin, 'Anketçiler, onun (Erdoğan) koltuktan ineceğini tahmin ediyordu ama o ilk sırada tamamladı.' şeklinde ifadeye yer verildi.

Kılıçdaroğlu'nu geçti, Meclis'te rahat
Seçimlerin ilk turunun, Erdoğan'ın son seçimi olabileceği, fakat söz konusu liderin kazanmaya hazır olduğu ifade edilerek şu ayrıntılara dikkat çekildi:

Rakibi muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu karşısında yaklaşık 5 puanlık bir farkla galip geldi. Zafer için gereken yüzde 50 barajının yarım puandan daha az gerisinde kaldı. Meclis'te rahat bir çoğunluk kazandı.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin hızla büyüyen savunma sanayisine sıklıkla övgüde bulunduğu vurgulandı.

Diğer yandan Kılıçdaroğlu'nun, altı muhalefet partisini bir araya getirerek Erdoğan'ı yenmeye çalıştığı notuna yer verildi.


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