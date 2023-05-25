CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanları elinde patladı

Terörün siyasi ayağı HDP ile kol kola yürüyen 8'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir YouTube yayınında AK Parti'nin gerçekleştirdiği hizmet ve eserleri yalan ve iftiralarla hedef aldı. AK Parti'nin gerçekleştirdiği hizmetleri yeniden yapma vaadi veren Kılıçdaroğlu'nun yalanları kısa sürede ortaya çıktı. Yerli otomobili hedef alıp,'Togg'la ilgili hiçbir zaman negatif bir cümle kullanmadım' ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu'nun maskesi düştü. 2019 yılında katıldığı bir programda ise Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un bir kandırmacadan ibaret olduğunu ileri sürerek, 'Otomobil üretiyoruz dediler. Nerede? Milleti kandırmak için. Türkiye otomobil üretir. Otomobil üretmek artık sıradan bir olay. Mesele nedir? Ürettiğin otomobili kime satacaksın?' diye konuşmuştu.Türkiye, 14 Mayıs'taki ilk turun ardından 28 Mayıs'ta bir kez daha sandığa gidecek. İlk turda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, en yakın rakibi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık ara fark atmış, bu durum muhalefette dengeleri bozmuştu.Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci tura kalmasıyla birlikte gözler ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın kimi destekleyeceğine çevrilmişti. Geçtiğimiz günlerde kararını kamuoyu ile paylaşan Sinan Oğan, Başkan Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamıştı. Oğan'ın bu kararının ardından 14 Mayıs seçimlerinde Başkan Erdoğan'ın birinci turu fark atarak önde bitirmesi le hüsrana uğrayan Kılıçdaroğlu, milliyetçi oyları devşirmek amacıyla harekete geçti.İkiyüzlü bir siyaset izleyen Kılıçdaroğlu, bu amaçla Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir görüşme gerçekleştirdi. Özdağ, Cumhurbaşkanlığı seçiminde 7'li koalisyonun adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı. Özdağ'ın bu açıklaması 'Kılıçdaroğlu kazanırsa Türkiye iç savaşı başlar' sözlerini akıllara getirdi.İkinci tur öncesi liderler çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kemal Kılıçdaroğlu, YouTube'da yayınlanan bir programa konuk oldu.İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Kılıçdaroğlu'nun programda söylediği yalanlardan bazılarını paylaşarak doğruları aktardı.CHP lideri, henüz başlangıç aşamasındayken Togg'un genel müdürü ile görüştüğünü, genel müdürün güven veren biri olduğunu ve projeye desteğini açıkladığını söyleyerek, 'Togg'la ilgili hiçbir zaman negatif bir cümle kullanmadım' ifadelerini kullandı.2019 yılında katıldığı bir programda ise Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un bir kandırmacadan ibaret olduğunu ileri sürerek, 'Otomobil üretiyoruz dediler. Nerede? Milleti kandırmak için. Türkiye otomobil üretir. Otomobil üretmek artık sıradan bir olay. Mesele nedir? Ürettiğin otomobili kime satacaksın?' diye konuşmuştu.Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı, 'Kütahya'da inşa edilen Havalimanı için 42 milyar dolar garanti tutarı ödenecek' iddiaya, 'Zafer Havalimanı, yap-işlet-devret modeliyle yapılan bir projedir. 21 Mart 2044 yılına kadar muhtemel garanti ödeme tutarı 206,6 milyon avrodur' şeklinde yanıt verildi.Kılıçdaroğlu ayrıca birçok kez yaptığı gibi zaten hayata geçmiş bir projeyi projeyi vadederek, 'Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkaracağız' dedi.Eğitim öğretim hizmetlerini yürütmekle görevli öğretmenlerin atamaları ve mesleki gelişimleriyle kariyer basamaklarında ilerlemelerinin düzenlenmesi amaçlandığı Öğretmenlik Meslek Kanunu, 3 Şubat 2022'de TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi ve 14 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.