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Başkan Erdoğan'dan seçmene net mesaj: Sandıklara sahip çıkın! Rakibimiz Kılıçdaroğlu değil rehavet

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 28 Mayıs seçimleri öncesi seçmene önemli mesajlar verdi. "28 Mayıs'ta bizim rakibimiz asla CHP Genel Başkanı değildir." diyen Başkan Erdoğan, "Bizim en büyük rakibimiz rehavettir, savsamaktır, boş vermektir, 'Zaten öndeyiz, nasıl olsa kazanırız.' duygusuna kendimizi kaptırmaktır." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan seçmene net mesaj: Sandıklara sahip çıkın! Rakibimiz Kılıçdaroğlu değil rehavet
Ekleme: 25.05.2023 - 16:41 Güncelleme: 25.05.2023 - 16:43 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan seçmene net mesaj: Sandıklara sahip çıkın! Rakibimiz Kılıçdaroğlu değil rehavet
28 Mayıs seçimlerine sayılı günler kaldı. 14 Mayıs'taki seçimlerde yüzde 49.5 oy alan ve en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na yüzde 5 fark atan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ikinci tur çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Seçmenin, ilk turdaki başarıyı ikinci turda zaferle taçlandırmasını isteyen Başkan Erdoğan, 28 Mayıs seçimleri öncesi en büyük rakibimiz rehavet ifadelerini kullandı.

BUNLAR TALİMATI KANDİL'DEN ALIYOR

Türkiye Yüzyılı'nı vatandaşlarla birlikte kuracaklarını söyleyen Erdoğan, 'Milletimiz iktidara giden yolu, milli irade yerine Kandil'de ve Pensilvanya'da arayanlara kırmızı kart göstermiştir. Bunlar talimatı nereden alıyor? Kandil'den alıyor, Kandil'in sokaktaki eşkıyalarından, teröristlerden alıyorlar. Biz nereden alıyoruz? Biz Allah'tan alıyoruz, milletimizden alıyoruz. Farkımız bu, bugüne kadar böyle geldik, bundan sonra da böyle gideceğiz.' diye konuştu.

'PAZAR GÜNÜ İÇİN OY VERME DIŞINDA HİÇBİR PLAN YAPMAYACAĞIZ'

Başkan Erdoğan, gençlerden bütün arkadaşlarına pazar günü sandığa gitmelerini tavsiye etmelerini ve rehavete kapılmadan çalışmalarını istedi.

Yasama, yürütme ve yargının uyum içinde çalışarak millete hizmet etmesini temin edeceklerini belirten Erdoğan, şunları aktardı:

EN BÜYÜK RAKİBİMİZ REHAVETTİR

'İnşallah bunu da sizlerin güçlü desteğiyle yapacağız. Önümüzde sayılı günler var, 4 gün. 4 gün sonra yeniden seçim var. Pazar günü için oy verme dışında hiçbir plan yapmayacağız. Sabah erkenden sandıklara giderek oyumuzu kullanacak, irademizi göstereceğiz. Bizimle birlikte eşimizin, dostumuzun, komşumuzun da muhakkak sandığa gitmelerini sağlayacağız. Rehavete kapılmak yok, zafer sarhoşluğuna girmek yok. Olmazsa olmaz sandık ve sandıkta da Allah'ın izniyle zafere yürüyeceğiz. Unutmayın 28 Mayıs'ta bizim rakibimiz asla CHP Genel Başkanı değildir. Bizim en büyük rakibimiz rehavettir, savsamaktır, boş vermektir, 'Zaten öndeyiz, nasıl olsa kazanırız.' duygusuna kendimizi kaptırmaktır.'

Başkan Erdoğan, zafer sarhoşluğu zehrinin yayılmasına kesinlikle izin vermeyeceklerini vurgulayarak, konuşmasına şöyle devam etti:

'Bu sefer rekor beklediğimi, altını çizerek ifade etmek istiyorum. Sizlere güveniyorum, inanıyorum. Beni mahcup etmeyeceğinizi çok iyi biliyorum. Rabb'im dayanışmamızı, muhabbetimizi daim eylesin diyorum. Gerek Ankara gerek Türkiye olarak 14 Mayıs günü demokrasimiz adına çok başarılı bir sınav verdik. Tüm provokasyonlara rağmen milletimiz adeta sandığa akın etti. Muhalefetin gerilim siyasetine rağmen hiçbir insanımızın burnu kanamadı. Farklı mecralarda yürütülen haysiyet cellatlarına rağmen millet tercihini sandığa özgürce yansıttı. Tüm siyasi partilerden vatandaşlarımız, olgunluk içinde, suhulet içinde, huzur ve barış içinde oylarını kullandı, kararlarını beyan etti.'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kandil'deki PKK elebaşlarının hemen her gün çektikleri videolarla Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istemesinin, en çok samimi CHP'lileri rencide ettiğini belirterek, 'Şimdi bize ahlak dersi, Cumhur İttifakı'na da milliyetçilik dersi vermeye yelteniyorlar. Bunların her işleri gibi vatanperverlikleri de milliyetçilikleri de maske.' dedi.
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