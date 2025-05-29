  • USD: 39,02 - 39,09
  • EURO: 44,00 - 44,08
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Şanlıurfa’da başıboş köpekler 33 kuzuyu telef etti

Viranşehir ilçesinde ağıla giren başıboş sokak köpeklerinin saldırdığı 33 kuzu telef oldu. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ağıl ve çevresinde inceleme yaparken, vatandaşlar başıboş köpekler yüzünden çocuklarını okula göndermeye korktuklarını belirtti.

Şanlıurfa’da başıboş köpekler 33 kuzuyu telef etti
Ekleme: 29.05.2025 - 13:56 Güncelleme: 29.05.2025 - 13:58 / Editör: Atilla Özbir
Şanlıurfa’da başıboş köpekler 33 kuzuyu telef etti
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Gözlek kırsal Mahallesinde başıboş köpekler kuzuları telef etti...

Mahalle Muhtarı Mehmet İsaoğlu'na ait ağıla giren yaklaşık 10 başıboş sokak köpeği, kuzulara saldırdı.

33 KUZUYU PARÇALADILAR

Yaşanan olayda ilk belirlemelere göre 33 kuzu köpekler tarafından parçalanarak telef edilirken bir çoğu ise yaralandı.

Olayı fark eden mahalleli, köpekleri kovalayarak ağıldan çıkartmayı başardı.

İNCELEMELER YAPILDI

Haber verilmesi üzerine mahalleye giden jandarma ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ağıl ve çevresinde inceleme yaptı.

Kuduz riskine karşı telef olan kuzulardan numune alındı.

Şanlıurfa’da başıboş köpekler 33 kuzuyu telef etti



YARALI KUZULAR TEDAVİ EDİLDİ

Telef olan kuzuları alan ekipler, boş bir araziye götürerek üzerine kireç döküp gömdü.

Yaralı kuzular ise tedavi edildikten sonra başka bir bölmeye alındı.

MAHALLEDE BAŞIBOŞ KÖPEK KORKUSU

Muhtar Mehmet İsaoğlu, uzun zamandır köpeklerin mahallede olduğunu söylerken mahallede yaşayan kadınlar ise çocuklarını okula göndermeye korktuklarını belirtti.