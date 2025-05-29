Şanlıurfa’da başıboş köpekler 33 kuzuyu telef etti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Gözlek kırsal Mahallesinde başıboş köpekler kuzuları telef etti...Mahalle Muhtarı Mehmet İsaoğlu'na ait ağıla giren yaklaşık 10 başıboş sokak köpeği, kuzulara saldırdı.Yaşanan olayda ilk belirlemelere göre 33 kuzu köpekler tarafından parçalanarak telef edilirken bir çoğu ise yaralandı.Olayı fark eden mahalleli, köpekleri kovalayarak ağıldan çıkartmayı başardı.Haber verilmesi üzerine mahalleye giden jandarma ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ağıl ve çevresinde inceleme yaptı.Kuduz riskine karşı telef olan kuzulardan numune alındı.Telef olan kuzuları alan ekipler, boş bir araziye götürerek üzerine kireç döküp gömdü.Yaralı kuzular ise tedavi edildikten sonra başka bir bölmeye alındı.Muhtar Mehmet İsaoğlu, uzun zamandır köpeklerin mahallede olduğunu söylerken mahallede yaşayan kadınlar ise çocuklarını okula göndermeye korktuklarını belirtti.