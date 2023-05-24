Tayfun balistik füzesi dünyanın gündeminde! Bir özelliğine dikkat çektiler

Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi Tayfun'un yeni test atışı Rize'de gerçekleştirildi. Rize-Artvin Havalimanı ve çevresinde test atışı öncesinde geniş güvenlik önlemleri alındı.Tayfun Kısa Menzilli Balistik Füze sisteminin test atışı, saat 06.44'te bölgeden gerçekleştirildi. Atış sorunsuz tamamlandı.Demir, mesajında, "Tayfun füzemizin yeni test atışını başarılı şekilde gerçekleştirdik. Başta ROKETSAN olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.ROKETSAN tarafından geliştirilen Tayfun'un test atışı, Rize-Artvin Havalimanı'ndan 18 Ekim 2022'de de gerçekleştirilmişti.Tayfun, dünya basını tarafından da yakından takip edildi. Gazeteler genelde birkaç yıldır devam eden projenin ürünü olan Tayfun'un menziline dikkat çektiler.Tayfun'u en başta takip edenler arasında ise Yunanistan vardı. Yunan gazetesi iEidiseis'te "Türkiye'de aynı yerden ikinci atış" denileren Tayfun'la ilgili bilgilere yer verildi. Başka bir Yunan gazetesi olan Proto Thema'da da Türkiye'de Tayfun'un ikinci kez atıldığı ifade edildi. Investing.com ise "Türkiye, kısa menzilli balistik füze Tayfun'u denedi" başlıklı bir habere yer verdi. English News ise 'Türkiye kısa menzilli balistik füze Tayfun'u denedi' başlıklı hesabında İsmail Demir'in verdiği bilgilere değinildi.Bloomberg, Tayfun'un Karadeniz üzerinde denendiğini ifade ederek dikkat çeken projenin birkaç yıldır devam ettiğinden bahsedildi. Arms Control Association da haberini Bloomberg'e dayandırarak füzenin özelliklerinden bahsetti. Dünyanın da yakından takip ettiği Tayfun, 500+ kilometre menzile sahip.