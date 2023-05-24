Gelecek Partisi'nden Ümit Özdağ'ın açıklamasına tepki: Günün şakasını yapmış

Türkiye, 28 Mayıs'ta bir kez daha sandık başına giderken siyasetin gündemi baş döndürmeye devam ediyor.Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteği sonrası gözler Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmesine çevrildi.İki lider, yapılan son görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti.Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini duyurdu.Kararın açıklanmasından kısa bir süre önce ise Özdağ'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.Kılıçdaroğlu'nun kendisine İçişleri Bakanlığı'nı vadettiği Özdağ, CHP Gençlik Kolları'nın yaptığı paylaşımı alıntıladı.Özdağ göçmen meselesiyle ilgili paylaşımında, 'Ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım' vurgusu yaptı.'Millet İttifakı, göç ve sığınmacı problemini çözmeyi taahhüt etmiştir'Paylaşıma tepki ise Millet İttifakı'nın ortaklarından Gelecek Partisi'nden geldi.CHP listelerinden İstanbul 1. Bölge 10. Sıradan milletvekili seçilen Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, Ümit Özdağ'ın sözlerini eleştirdi.Ümit Özdağ'ın günün şakasını yaptığını söyleyen Temurci, 'Bir toplumsal barış projesi olan Millet İttifakı, göç ve sığınmacı problemini çözmeyi taahhüt etmiştir.' dedi.Temurci ayrıca, 'Kazanmak için her yol mübah değildir' ifadesiyle de dikkat çekti.Temurci şu ifadeleri kullandı:'Sn. Özdağ günün şakasını yapmış sanırım! Bir şaka da benden. Bu adam İçişleri Bakanı olacağım diyorsa,Sn. Soylu kesin kalacak demektir. Bir toplumsal barış projesi olan Millet İttifakı, göç ve sığınmacı problemini çözmeyi taahhüt etmiştir. Kazanmak için her yol mübah değildir.'